Aue-Coach Dotchev nach Niederlage gegen Lok Leipzig: "Einige Sachen haben nicht gepasst"

Aue - Dotchev nach AUE - "Wir hatten es mit einer eingespielten Mannschaft zu tun, die bereits drei, vier Jahre zusammenspielt, wodurch es die Automatismen gibt, die wir noch nicht haben", sagte FCE-Coach Pavel Dotchev (57) zur 0:1-Niederlage seiner Mannschaft im ersten Härtetest bei Lok Leipzig . Der FC Erzgebirge Aue befindet sich noch früh in der Sommervorbereitung in der Phase des Zusammenfindens.

FCE-Coach Pavel Dotchev (57) konnte mit der Leistung seines Teams beim Test gegen Lok Leipzig nicht zufrieden sein. © picture point/Sven Sonntag

Elf Neuzugänge müssen integriert, elf Abgänge kompensiert werden. Da ist es nur normal, dass noch nicht ein Rad ins andere greift.

"Was nicht gepasst hat, waren die Abstimmungen auf dem Platz, die Abstände zwischen den Leuten. Wenn wir Pressing spielen wollten, sind wir nicht konsequent genug gewesen, wodurch Lok Konter fahren konnte. Also es waren einige Sachen dabei, die nicht so gepasst haben, aber meine Mannschaft ist engagiert gewesen", resümierte Dotchev nach der Lok-Partie.



Farid Abderrahmane (40.) hatte im Anschluss an eine Ecke von Riccardo Grym (24) im Durcheinander des Auer Strafraums den Überblick bewahrt und den Regionalligisten in Führung gebracht. Die Anfälligkeit nach Standards war letzte Saison ein großes Problem und muss behoben werden.

"Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht über die Zuordnung in so einer Situation gesprochen. Prinzipiell spielen wir einen Mix aus Mann- und Raumdeckung. Aber da gibt es noch viel zu tun", so Dotchev, der das Trainingspensum trotz des Spiels vorher nicht herunterfuhr. "Wir haben das Programm voll durchgezogen."