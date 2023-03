Aue-Coach Dotchev nach Niederlage gegen München: "Wenn ich die Gegentore ansehe, da ist mir schlecht!"

Aue - Die Löwen im Sandwich zwischen den beiden Bezirksderbys in Zwickau und Chemnitz. Mental war das zu viel für den FC Erzgebirge Aue .

FCE-Keeper Martin Männel (35, l.) verhinderte eine höhere Pleite, war beim 0:2 durch Münchens Albion Vrenezi (29) aber machtlos. © picture point/Sven Sonntag

Ein gewisser Druckverlust war deutlich zu spüren. Der Kopf spielte nicht mit. So hatte ein starker TSV 1860 München am Samstag leichtes Spiel, siegte vor 10.869 Zuschauern mit 3:1 (1:0). Ausreden suchten die Veilchen gar nicht erst.



Nach dem 2:0 in Zwickau war Aue aus dem Gröbsten raus in Sachen Abstiegskampf. Zudem steht der Pokalkracher beim CFC am Mittwoch vor der Tür. Das alles ließ Aue unterbewusst fünf Prozent weniger machen.

Bevor Münchens Stefan Lex (33) völlig frei stehend das 1:0 (16.) erzielte, hatten die Münchner bereits vier große Bretter. Sie alle dienten nicht als Wachmacher für die Lila-Weißen. Die verschliefen den ersten Durchgang komplett, konnten den Knopf im Kopf einfach nicht finden.

"Der Druckverlust, das kann schon sein. Bei uns war es so: Wir hatten eine Erfolgswelle, alles war schön und schick. Dann kommt ein Gegner mit neuem Trainer und neuem Impuls, der immer besser wurde. München war gereizt, wir waren zufrieden. Diese Konstellation hat nicht gepasst. Es stimmt, es war ein Problem vom Kopf her", ärgerte sich Trainer Pavel Dotchev (57).