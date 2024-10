Aue-Coach Dotchev: "Wir haben eine Ergebniskrise!"

Aue - "Wir haben eine Ergebniskrise!", spricht Pavel Dotchev (59) aus, was sich nicht wegdiskutieren lässt. Sieht man vom Weiterkommen im Sachsenpokal gegen Siebtligist Annaberg ab, laufen die Veilchen momentan den Ergebnissen hinterher. 0:2 in Köln, 1:2 gegen Rostock und nun 0:3 in Mannheim: Der FC Erzgebirge muss in der Tabelle abreißen lassen.