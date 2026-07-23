23.07.2026 06:22 Ramadan nach Joker-Tor gegen Schalke zur Generalprobe begeistert von Aue: "Was für eine Wucht hier dahintersteckt"

Aue-Neuzugang Chadi Ramadan war beim Testspiel gegen Schalke 04 von der Kulisse begeistert. Er freut sich auf den Liga-Start.

Von Michael Thiele

Aue - "Die Fans haben uns sehr mitgenommen. Die Stimmung war geil und bei den Treffern von 'Cello' und mir hat man gemerkt, was für eine Wucht hier dahintersteckt", zeigte sich Chadi Ramadan (23) vom FC Erzgebirge Aue auf TAG24-Nachfrage von der Kulisse zur Generalprobe gegen Schalke 04 begeistert. Keine Frage, der 23-jährige Neuzugang vom BFC Preussen hat Blut geleckt!

Chadi Ramadan (3.v.r.) überwindet Schalke-Keeper Kevin Müller zum 2:4. © Frank Kruczynski Die Tinte unter seinem Vertrag ist noch gar nicht so lange trocken. Ende Juni hatte Ramadan, der zuvor im Probetraining sein Können unter Beweis stellen durfte, im Schacht unterschrieben. Ehe die Ablösemodalitäten und die offizielle Vorstellung über die Bühne gingen, verstrichen noch weitere zwei Wochen. Der Flügelflitzer ist der jüngste der 16 Neuzugänge und fühlt sich trotz der kurzen Zeit, die er erst im Schacht weilt, mittlerweile pudelwohl. "Ich bin schnell angekommen. Ein paar Jungs kannte ich aus der letzten Saison, wo man allerdings noch gegeneinander gespielt hat - und sich dennoch gut verstand. Da haben wir uns hier direkt connectet", fand Ramadan schnell Anschluss. FC Erzgebirge Aue Bär bleibt Aue-Kapitän, Neuzugang "Skarla" neuer Vize, Keeper-Duo Männel und Uhlig im Mannschaftsrat Nahtlos eingefügt hat er sich nicht nur ins Mannschaftsgefüge, sondern am Sonntag auch ins Spielsystem von Khvicha Shubitidze (51).

Aue-Neuzugang Ramadan freut sich auf Liga-Start