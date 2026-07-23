Ramadan nach Joker-Tor gegen Schalke zur Generalprobe begeistert von Aue: "Was für eine Wucht hier dahintersteckt"
Aue - "Die Fans haben uns sehr mitgenommen. Die Stimmung war geil und bei den Treffern von 'Cello' und mir hat man gemerkt, was für eine Wucht hier dahintersteckt", zeigte sich Chadi Ramadan (23) vom FC Erzgebirge Aue auf TAG24-Nachfrage von der Kulisse zur Generalprobe gegen Schalke 04 begeistert. Keine Frage, der 23-jährige Neuzugang vom BFC Preussen hat Blut geleckt!
Die Tinte unter seinem Vertrag ist noch gar nicht so lange trocken. Ende Juni hatte Ramadan, der zuvor im Probetraining sein Können unter Beweis stellen durfte, im Schacht unterschrieben.
Ehe die Ablösemodalitäten und die offizielle Vorstellung über die Bühne gingen, verstrichen noch weitere zwei Wochen. Der Flügelflitzer ist der jüngste der 16 Neuzugänge und fühlt sich trotz der kurzen Zeit, die er erst im Schacht weilt, mittlerweile pudelwohl.
"Ich bin schnell angekommen. Ein paar Jungs kannte ich aus der letzten Saison, wo man allerdings noch gegeneinander gespielt hat - und sich dennoch gut verstand. Da haben wir uns hier direkt connectet", fand Ramadan schnell Anschluss.
Nahtlos eingefügt hat er sich nicht nur ins Mannschaftsgefüge, sondern am Sonntag auch ins Spielsystem von Khvicha Shubitidze (51).
Aue-Neuzugang Ramadan freut sich auf Liga-Start
Auf den Außenbahnen dürfte der Veilchen-Coach die Qual der Wahl haben mit Linus Queißer (22), Christoph Pauling (26), Aurel Loubongo (25) oder eben Ramadan.
Der gebürtige Berliner hinterließ voriges Jahr in der Regionalliga Nordost mit neun Toren und zwei Vorlagen - und das in seiner Premierensaison - Eindruck. Kein Wunder, dass sich unter anderem auch Halle und Zwickau mit ihm beschäftigt hatten.
Frei von der Leber weg und erfrischend war auch sein Joker-Einsatz gegen Königsblau, den er mit dem 2:4-Endstand krönte. Das macht Bock auf mehr - und erst recht auf den Start gegen die VSG Altglienicke am Sonnabend.
Ramadan: "Die Vorfreude ist sehr groß. Ich habe richtig Bock darauf, dass die Liga endlich wieder beginnt. Wie alle anderen auch freue ich mich, dann wieder hier im Stadion zu sein, und dann schauen wir mal, was dann gegen Altglienicke passiert."
Titelfoto: Bildmontage: Frank Kruczynski, Picture Point/Sven Sonntag