11.07.2024 06:34 2.095 Aue-Fans drohen: Bei Test gegen RB Leipzig keine Zusammenarbeit mit Verein & Fanshop

Ein offener Brief der aktiven Auer Fanszene zeigt: Im Schacht ist die Kacke am dampfen! Grund: die Generalprobe gegen RB Leipzig am 26. Juli.

Von Michael Thiele

Aue - Dass die Generalprobe gegen RB Leipzig (26.7.) bei den Fans des FC Erzgebirge nicht auf Gegenliebe stoßen würde, war abzusehen. Nur wie stark der Gegenwind ausfällt, war die Unbekannte. Ein offener Brief der aktiven Fanszene zeigt: Im Schacht ist die Kacke am Dampfen! Die Fans sind sauer! Dieser Banner hängt derzeit am Erzgebirgsstadion. © privat "Rumpelverein statt Kumpelverein! - Kein Testspiel gegen Red Bull Leipzig!", beginnt das Statement auf der Facebook-Präsenz von "Block P Wismut Aue", dem sich neben der Erzbrigade und Block P über 35 weitere Fanclubs anschlossen.

"Nach einer im Großen und Ganzen gelungenen Saisoneröffnung am Samstag erreichte uns am späten Sonntagabend über Jörg Püschmann, unseren Fanvertreter im Vorstand, die Hiobsbotschaft: 'Der FCE wird am heutigen Montag ein Testspiel gegen Red Bull Leipzig verkünden!'. Auf Nachfrage, wie es hierzu kam, erfuhren wir, dass dem Verein, speziell Matthias Heidrich, die Brisanz dessen und der vorangegangene Protest in Erfurt durchaus bekannt waren, weswegen der Gesamtvorstand hierfür zur Abstimmung gebeten wurde. FC Erzgebirge Aue Spielplan der 3. Liga steht: Das sind die ersten Gegner von Erzgebirge Aue Sniper (Püschmann/d.Red.) als Fanvertreter stimmte hier als einziger Vorstand dagegen, ergo wird das Spiel stattfinden. "Für uns als Fans und Mitglieder des Vereins ein Schlag ins Gesicht!", heißt es zu Beginn des offenen Briefs. Fans drohen ihre Kooperation zu beenden Die Fans möchten den FCE weiterhin lautstark bei den Spielen unterstützen. © picture point/Sven Sonntag Heißt im Umkehrschluss: Die restlichen Vorstände hatten keine Bedenken oder aber waren sich der vereinsinternen Tragweite nicht bewusst. Der ehemalige Geschäftsführer Michael Voigt sagte im März 2019 ein anberaumtes Testspiel gegen RB wegen Fanprotesten ab. Blüht Aue 2024 ein ähnliches Szenario? Die Fans drängen darauf und drohen andernfalls an, ihre Kooperation zu beenden. "Es ist unfassbar, dass der Verein nach den massiven Protesten gegen Red Bull in 2012 und 2019 erneut ein Testspiel gegen diesen Verein austragen möchte", heißt es von den Auer Ultras, die ein klares Ultimatum stellen: "Wir, die aktive Fanszene rund um Erzbrigade, Block P und die unten aufgeführten Fanclubs, sind fassungslos über diese Entscheidung. Sollte das Testspiel nicht abgesagt werden, wird es keine Zusammenarbeit mehr mit und für den Verein/Fanshop geben. Absprachen hinsichtlich geplanter Choreografien oder weiterer Aktionen werden nicht erfolgen." Die Festung Erzgebirgsstadion - Aue war neben Ulm und Münster letzte Saison bestes Heimteam - soll wegen des RB-Konflikts allerdings nicht geschliffen werden. FC Erzgebirge Aue 0:4! ZFC Meuselwitz blamiert den FC Erzgebirge Aue "Die Mannschaft selbst werden wir natürlich weiter lautstark an den Spieltagen unterstützen. Die Entscheidung über das Testspiel haben nicht die Jungs auf dem Platz getroffen", betont die aktive Fanszene und stellt klar: "Wir sind keine Bittsteller, die nur dann einbezogen werden, wenn es euch passt!"

Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag, privat