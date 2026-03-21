Aue-Frust über Wembley-Tor: "Habe gefragt, ob er alt genug ist, ein Drittliga-Spiel zu pfeifen"

Mannheim - Unfassbar, was Erzgebirge Aue diese Saison alles durchmacht! Die Veilchen verlieren ihr Auswärtsspiel gegen Waldhof Mannheim mit 1:2 (1:0) aufgrund eines Wembley-Tores von Terrence Boyd (90.) und rutschen auf den drittletzten Tabellenplatz ab.

Aue-Coach Christoph Dabrowski tobte nach der Niederlage gegen Mannheim vor Wut. Nicht nur das "Wembley-Tor", auch die verpassten Chancen ärgerten ihn. © Picture Point / Sven Sonntag

Niklas Hoffmann hatte Boyd mit einem weiten öffnenden Ball rechts an den Strafraum geschickt. Der Angreifer nahm das Zuspiel mit der Brust mit, setzte sich gegen Moritz Seiffert durch und knallte das Leder aus spitzem Winkel an die Lattenunterkante. Von dort ging der Ball zwar zum Teil, aber eben nicht komplett über die Torlinie. Schiri Timon Schulz gab das "Wembley-Tor".

"Das sehe ich von 80 Metern, dass der Ball nicht hinter der Linie ist! Ich bin fassungslos. Da fehlt mir jegliches Verständnis", meinte ein verbitterter Aue-Coach Christoph Dabrowski bei MagentaSport.

"Ich brauche mir den Scheiß nicht mehr angucken! [...] Der Schiedsrichter soll es sich angucken und sich bewusst machen, worum es geht. Ich habe ihn gefragt wie alt er ist und ob er berechtigt ist, ein Drittliga-Spiel zu pfeifen. Ich muss aufpassen, dass es nicht respektlos wird."

Frust schob der 47-Jährige allerdings auch, weil es seine Mannschaft verpasste, aus einer starken Vorstellung in der ersten Halbzeit mehr Kapital zu ziehen.