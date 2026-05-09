Tiffert oder doch Shubitidze? Aue will Trainer-Entscheidung bis Montag

Aue - Die Entscheidung darüber, wer Erzgebirge Aue in der Regionalliga als Cheftrainer verantworten wird, soll am Montag verkündet werden. Vier Kandidaten stehen zur Debatte. Nach TAG24-Informationen - wie bereits berichtet - gehören dazu Khvicha Shubitidze (51), Christian Tiffert (44) und Kevin Rodewald (34).

Die Arbeit von Khvicha Shubitidze (51) zeigte in den vergangenen Spielen von Aue Wirkung. © Picture Point / Sven Sonntag

Klubpräsident Thomas Schlesinger äußerte sich Freitagabend am Rande des Duisburg-Spiels gegenüber "MagentaSport" wie folgt: "Es gibt aktuell vier Kandidaten in unterschiedlicher Reihenfolge. Da stand auch ein bisschen was in der Zeitung und ist richtig an den Meldungen. Wir haben für uns als Vorstand eine gewisse Reihenfolge festgelegt."

"Es gab jetzt auch nochmal Gespräche mit dem Aufsichtsrat. Spätestens am Sonntag wird es von uns einen Vorschlag geben, der am Montag auch umgesetzt werden muss", kündigte Schlesinger an.

Wie TAG24 erfuhr, war Tiffert, der im Erzgebirge ein sehr gutes Standing hat, die Regionalliga Nordost aus seiner Zeit beim Chemnitzer FC wie seine Westentasche kennt und den Fußballlehrer besitzt, am Dienstag bei den Gremien geladen. Ex-Eilenburg-Coach Rodewald war tags darauf im Lößnitztal.

Shubitidze legte ebenfalls unter der Woche sein Konzept dar. Er lieferte in den letzten Spielen definitiv Argumente, sei es der Finaleinzug im Sachsenpokal, der erste Rückrundensieg in Ingolstadt oder jüngst das torlose Remis gegen Aufstiegsaspirant Duisburg.