Tiffert oder doch Shubitidze? Aue will Trainer-Entscheidung bis Montag
Aue - Die Entscheidung darüber, wer Erzgebirge Aue in der Regionalliga als Cheftrainer verantworten wird, soll am Montag verkündet werden. Vier Kandidaten stehen zur Debatte. Nach TAG24-Informationen - wie bereits berichtet - gehören dazu Khvicha Shubitidze (51), Christian Tiffert (44) und Kevin Rodewald (34).
Klubpräsident Thomas Schlesinger äußerte sich Freitagabend am Rande des Duisburg-Spiels gegenüber "MagentaSport" wie folgt: "Es gibt aktuell vier Kandidaten in unterschiedlicher Reihenfolge. Da stand auch ein bisschen was in der Zeitung und ist richtig an den Meldungen. Wir haben für uns als Vorstand eine gewisse Reihenfolge festgelegt."
"Es gab jetzt auch nochmal Gespräche mit dem Aufsichtsrat. Spätestens am Sonntag wird es von uns einen Vorschlag geben, der am Montag auch umgesetzt werden muss", kündigte Schlesinger an.
Wie TAG24 erfuhr, war Tiffert, der im Erzgebirge ein sehr gutes Standing hat, die Regionalliga Nordost aus seiner Zeit beim Chemnitzer FC wie seine Westentasche kennt und den Fußballlehrer besitzt, am Dienstag bei den Gremien geladen. Ex-Eilenburg-Coach Rodewald war tags darauf im Lößnitztal.
Shubitidze legte ebenfalls unter der Woche sein Konzept dar. Er lieferte in den letzten Spielen definitiv Argumente, sei es der Finaleinzug im Sachsenpokal, der erste Rückrundensieg in Ingolstadt oder jüngst das torlose Remis gegen Aufstiegsaspirant Duisburg.
Nicht nur ein Kriterium führt zur Entscheidung
Letzterer Auftritt werde ebenfalls für die finale Entscheidung berücksichtigt, so Schlesinger: "Die Eindrücke werden mit eine Rolle spielen. [...] Khvicha Shubitidze steht auf der Liste, wo die vier Namen draufstehen. Nicht auf eins, nicht auf zwei, nicht auf drei, nicht auf vier. Wir haben vor vier Wochen, als er als Interimstrainer übernommen hatte, gesagt, dass, wenn die Ergebnisse und Leistungen stimmen, er auf der Liste stehen wird."
Am Ende gebe es allerdings nicht das eine Kriterium. Auch das Annehmen der Regionalliga spiele eine Rolle.
Schlesinger: "Die Kenntnis um die Regionalliga, die mit sechs, sieben Mannschaften relativ stark bestückt ist und die Kenntnisse um die Qualität, die ein Kader in der Regionalliga braucht, werden andere sein, als wir sie jetzt brauchen."
Das Trainerprofil ist mit der Kenntnis um die vierte Liga ziemlich klar umrissen und deckt sich mit den TAG24-Infos, wonach Christian Tiffert neuer Aue-Coach werden soll.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg, Picture Pint/Sven Sonntag