Er war einer von Aues "Elf aller Zeiten": Vereinslegende Harald Mothes ist tot

Aue - Tiefe Trauer im Erzgebirge : Harald Mothes ist tot. Wie der FC Erzgebirge Aue am Samstag mitteilte, starb die Vereinslegende unerwartet im Alter von 69 Jahren.

Harald Mothes starb unerwartet im Alter von 69 Jahren. © FCE

"Der 69-Jährige gehört zu einen der prägendsten Figuren in 80 Jahren Wismut Aue", beschreibt der Verein den hohen Stellenwert Mothes'.

Über die Todesursache ist derzeit noch nichts bekannt.

Der Stürmer absolvierte 303 Punktspiele in Lila-Weiß und war mit 103 Toren zweitbester Torschütze der Clubgeschichte.

Zudem war er stets ein Sympathieträger in der Region und "Botschafter" des FCE.

Stolze 15 Jahre stand er bei der BSG auf dem Platz (1975 bis 1990) und war Bestandteil der "goldenen Generation" mit Holger Erler (76), Jürgen Escher (74), Volker Schmidt (68) und Jörg Weißflog (69) mit zweimaliger Qualifikation für den Europapokal in der 80er Jahren.

Er trug bis zuletzt den FCE im Herzen. Erst im vergangenen Jahr kehrte Mothes aus dem bayerischen Exil zurück in seine Heimat.

"Harald Mothes verpasste kaum ein Spiel seiner Veilchen, war gern gesehener Stammgast im eins-Erzgebirgsstadion", erinnert sich der Verein.