Aue fünfmal an einem Sonntagabend: Der DFB erklärt die vielen Gründe

Die Haupttribüne im Erzgebirgsstadion vor dem Saisonauftakt gegen Ingolstadt (1:0). 10.343 Fans kamen. An einem Nachmittag wären es vielleicht noch mehr geworden. © picture point/Sven Sonntag

Drei Partien fanden oder finden daheim statt. Das stößt vielen Veilchen-Fans sauer auf. Das Erzgebirge ist eine Pendlerregion, einige können so nicht ins Stadion. Dem Verein entgehen wichtige Einnahmen.

1:0 am 1. Spieltag gegen Ingolstadt, 1:1 in Essen. Es folgen die Partien in Dresden (24. September), eine Woche später daheim gegen Regensburg und am 22. Oktober gegen Ulm. Das ist schon eine wahre Flut. Wie kommt das? TAG24 hat beim DFB nachgefragt.

"Bei den Ansetzungen sind in erster Linie Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen, aber auch Reisewege der Fans", sagt Jochen Breideband von der Direktion Kommunikation, Nachhaltigkeit & Fans beim DFB: "Hier ist der Austausch mit der Zentralen Sportinformationsstelle Sporteinsätze (ZIS) für die Spielleitung der 3. Liga maßgeblich."

Die Vorgaben der Sicherheitsbehörden seien für den DFB bei den Ansetzungen bindend. So würden unter anderem auch Parallelveranstaltungen an den Spielorten, Feiertage und Spieltermine internationaler Veranstaltungen in die Spielplanung einfließen. Und dann sind da noch die TV-Partner.