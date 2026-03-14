Aue für Klassenerhalt zu fehlerhaft in allen Teilen: "Es reicht einfach nicht"

Die Qualität bei Erzgebirge Aue reicht einfach nicht zum Klassenerhalt. Es gibt Fehler in allen Teilen der Mannschaft.

Von Michael Thiele

Essen - "Ich bin total überzeugt, dass die Qualität besser als der Tabellenplatz ist", hatte Sportchef Michael Tarnat bei seiner Vorstellung Anfang Januar gesagt. Zehn sieglose Spiele später muss er sich eingestehen, dass diese Einschätzung viel zu optimistisch war. Er lag damit genauso daneben, wie sein Vorgänger Matthias Heidrich, der dies ebenfalls gebetsmühlenartig predigte. Das 2:4 (1:3) bei Rot-Weiss Essen hat gezeigt: Erzgebirge Aue will, kann aber nicht.

Aue hat Typen wie Ryan Malone (Mitte vorn) oder Pascal Fallmann (rechts) © picture point/Sven Sonntag Es langt in dieser Saison einfach vorne und hinten nicht. Bricht man den Kumpelverein auf vier Wörter herunter, landet man bei: Fehlerhaft in allen Teilen (scherzhaft Fiat). "Wir kassieren drei Gegentore, die wir dem Gegner zu einfach herschenken", sah Veilchen-Coach Christoph Dabrowski, wie sich seine Mannschaft schon drei Wochen vor Ostern drei - zugegeben wunderschön erzielte - Eier ins Nest legen ließ. Die Entscheidung sich nach Ende Januar infolge dreier Pleiten in Serie von Cheftrainer Jens Härtel zu trennen, brachte keinerlei Effekt mit sich. Unter seinem Nachfolger holte Aue in sieben Spielen zwei von 21 (!) möglichen Zählern. FC Erzgebirge Aue Droht Aue mitten im Abstiegskampf ein interner Machtkampf? Selbst unter Timo Rost (3. Liga 2022/23) und Aleksey Shpilevski (2. Bundesliga 2021/22) schnitt man im selben Zeitraum mit jeweils drei Punkten besser ab. Allerdings hatten beide ihre Mannschaften im Sommer übernommen und maßgeblichen Einfluss auf die Kaderplanung. Dabrowski dagegen bekam eine nach außen hin fertige, aber in sich komplett unfertige Mannschaft hingestellt.

Aue kassiert gegen Essen wieder einmal zwei oder mehr Gegentore