Die Wege trennen sich: Boris Tashchy verabschiedet sich vom FC Erzgebirge Aue

Der FC Erzgebirge Aue und Boris Tashchy gehen getrennte Wege. Das gab der Stürmer am Samstag via Instagram bekannt.

Von Michael Thiele

Aue - Der FC Erzgebirge Aue und Boris Tashchy (32) gehen nun endgültig getrennte Wege. Dies gab der seit Wochen wechselwillige Offensivspieler am Samstagabend via Instagram bekannt.

Sein letzter Einsatz im "Veilchen"-Trikot. Boris Tashchy (32, links) wurde im Anschluss an die schmerzhafte 0:3-Niederlage gegen den SSV Ulm freigestellt. © picture point/Sven Sonntag "Heute möchte ich verkünden, dass der FC Erzgebirge Aue und ich beschlossen haben, unsere Zusammenarbeit zu beenden", beginnt der Post des 32-Jährigen, der nach der 0:3-Heimniederlage gegen den SSV Ulm Ende Januar freigestellt worden war, um sich einen neuen Verein zu suchen. "Zunächst einmal möchte ich dem Verein meine aufrichtige Anerkennung für die letzten dreieinhalb Jahre aussprechen. Ich bin meinen Teamkollegen und allen Mitarbeitern dankbar, die zu dieser Zeit beigetragen haben", so Tashchy. Vor allem unter Pavel Dotchev gehörte der gebürtige Ukrainer zu den unangefochtenen Leistungsträgern, war zwischenzeitlich einer der Vizekapitäne und bestritt insgesamt 117 Drittligaeinsätze (zwölf Tore/13 Vorlagen) für den Schacht.

Abschied von Erzgebirge Aue: Boris Tashchy bedankt sich bei den Fans