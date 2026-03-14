Drei Gegentore in neun Minuten, Fans stellen Support ein: 5. Pleite in Folge verschärft Aue-Krise
Essen - Es langt einfach nicht! Erzgebirge Aue wird von Rot-Weiss Essen erst vorgeführt und kassiert in neun Minuten drei Treffer, wacht dann auf, doch kann die Partie nicht mehr drehen. Das 2:4 (1:3) an der Hafenstraße ist die fünfte Pleite in Folge und nun schon das zehnte Sieglos-Spiel der Rückrunde.
FCE-Coach Christoph Dabrowski reagierte wie erwartet auf die indiskutable erste Hälfte gegen Aachen mit der Herausnahme von Julian Guttau und Marvin Stefaniak. Vincent Ocansey fehlte angeschlagen.
Dafür begannen die gegen Alemannia zur Pause eingewechselten Mika Clausen, Julian Günther-Schmidt und Erik Weinhauer. Dazu kehrte Tristan Zobel für Eric Uhlmann in die Abwehr zurück.
Aue in der ersten Hälfte nach solidem Beginn mit dem kompletten Einbruch. Zunächst hatten die Veilchen noch mörderisch Dusel bei Kaito Mizutas Eingabe. Zobel hatte im Kopfballduell die Arme ausgebreitet, als würde er mit den Flügeln schwingen und bekam den Ball klar an die rechte Hand. Ein Glück übersahen es die Unparteiischen.
Das Unheil nahm so oder so seinen Lauf. Eingabe von rechts und niemand in der Lage Ruben Reisig im Luftzweikampf das Wasser zu reichen. Die Kugel fiel Torben Müsel (28.) vor die Füße und der verwertete schlitzohrig mit der Hacke.
Jannik Hofmann (32.) legte aus der Distanz nach. Aber wie war das wieder verteidigt? Aue viel zu weit weg vom Mann und so las keiner den zweiten Ball auf. Weinhauer und Günther-Schmidt den Schritt zu spät, Ehlers zu weit weg vom Torschützen.
Bär schießt den Anschluss, doch Günther-Schmidt scheitert am Pfosten
Keeper Martin Männel reihte sich in die Fehlerkette ein. Er warf ins Gegenpressing hinein zu Clausen, der gedoppelt wurde und dadurch keine Chance hatte. Zobel zu zaghaft vor der Strafraumkante, aber Marek Janssen (37.) schirmte das Leder auch gut ab, drehte ein, um mit links das Ding in die Maschen zu feuern. So darf nicht verteidigt werden. Das ist miserabel, was in den neun Minuten abgeliefert wurde.
Ehlers (45.+2.) abgefälschter Schuss brachte die Gäste nochmal ran und als endlich mal eine von Ryan Malones Einwurfflanken durchkam, war Marcel Bär (61.) zur Stelle.
Nur noch 2:3 und Günther-Schmidt (73.) mit der dicken Gelegenheit. Völlig frei köpfte der offensive Mittelfeldspieler aus fünf Metern erst auf den Torhüter und setzte den Nachschuss aus kürzester Entfernung an den Pfosten.
Aue, das keinen akustischen Support aus dem Auswärtsblock erhielt, gab sich nicht auf und lief in den Konter.
Die eingewechselten Guttau und Uhlmann rannten sich über den Haufen. Essen spielte tief. Dickson Abiama tanzte sich am Strafraum durch und steckte auf Mizuta (82.). Schicht im Schacht.
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag