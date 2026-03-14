Drei Gegentore in neun Minuten, Fans stellen Support ein: 5. Pleite in Folge verschärft Aue-Krise

Essen - Es langt einfach nicht! Erzgebirge Aue wird von Rot-Weiss Essen erst vorgeführt und kassiert in neun Minuten drei Treffer, wacht dann auf, doch kann die Partie nicht mehr drehen. Das 2:4 (1:3) an der Hafenstraße ist die fünfte Pleite in Folge und nun schon das zehnte Sieglos-Spiel der Rückrunde.

Der Knoten ist wieder nicht geplatzt. Aue-Coach Christoph Dabrowski konnte auch gegen Essen nicht den ersten Sieg mit seiner Mannschaft einfahren. © picture point/Sven Sonntag

FCE-Coach Christoph Dabrowski reagierte wie erwartet auf die indiskutable erste Hälfte gegen Aachen mit der Herausnahme von Julian Guttau und Marvin Stefaniak. Vincent Ocansey fehlte angeschlagen.

Dafür begannen die gegen Alemannia zur Pause eingewechselten Mika Clausen, Julian Günther-Schmidt und Erik Weinhauer. Dazu kehrte Tristan Zobel für Eric Uhlmann in die Abwehr zurück.

Aue in der ersten Hälfte nach solidem Beginn mit dem kompletten Einbruch. Zunächst hatten die Veilchen noch mörderisch Dusel bei Kaito Mizutas Eingabe. Zobel hatte im Kopfballduell die Arme ausgebreitet, als würde er mit den Flügeln schwingen und bekam den Ball klar an die rechte Hand. Ein Glück übersahen es die Unparteiischen.

Das Unheil nahm so oder so seinen Lauf. Eingabe von rechts und niemand in der Lage Ruben Reisig im Luftzweikampf das Wasser zu reichen. Die Kugel fiel Torben Müsel (28.) vor die Füße und der verwertete schlitzohrig mit der Hacke.

Jannik Hofmann (32.) legte aus der Distanz nach. Aber wie war das wieder verteidigt? Aue viel zu weit weg vom Mann und so las keiner den zweiten Ball auf. Weinhauer und Günther-Schmidt den Schritt zu spät, Ehlers zu weit weg vom Torschützen.