Aue gegen Cottbus: Sorge vor Gewalt-Eskalation! Behörden schlagen vor Ost-Derby Alarm
Aue - Bei diesem Ostderby könnte es ordentlich krachen! Am Sonntag empfängt der FC Erzgebirge Aue den Tabellenzweiten Energie Cottbus - ein hochemotionales Spiel. Unterdessen warnen die Behörden vor Ausschreitungen.
Das Landratsamt des Erzgebirgskreises hat mittlerweile eine "Allgemeinverfügung" erlassen. "Die Anhängerschaft beider Mannschaften verfügt nachweislich über ein hohes Gewaltpotenzial und pflegt ein traditionell rivalisierendes Verhältnis", heißt es darin.
Im Klartext: Die Behörden gehen davon aus, dass es zwischen den Fans ordentlich knallen könnte. Sie sprechen von einer "erhöhten Gewaltbereitschaft sowie Aggressivität der Fanlager".
Aus diesem Grund greifen am Sonntag von 11 bis 23 Uhr umfangreiche Verbote rund um das Stadion. So sind unter anderem Baseballschläger, Messer, Scheren und Pyrotechnik verboten. Auch Sturmhauben, Skimasken und Co. dürfen an diesem Tag nicht angezogen werden.
Der Grund: Die Polizei will Pyro-Chaoten schnell dingfest machen. Bei vergangenen Spielen hatten sich zahlreiche Fans vermummt und konnten so nicht identifiziert werden - das soll diesmal verhindert werden.
Ausschreitungen im Oktober 2024: Cottbus-Chaot wirft Bengalo in Aue-Fanblock
Die Behörden schlagen vor allem Alarm, weil es bereits beim vergangenen Ostderby im Oktober 2024 ordentlich zur Sache ging. Während des Spiels wurde auf beiden Seiten Pyrotechnik gezündet.
Ein Chaot feuerte einen Bengalo vom Gäste- in den Heimblock. Es kam zu Tumulten, die Polizei musste ins Stadion eilen. Dabei wurden Beamte auch attackiert.
Das Landratsamt warnt zudem vor Aggro-Fans aus Cottbus. Es komme "seitens der Fans des FC Energie Cottbus bei Auswärtsspielen wiederkehrend zu Körperverletzungsdelikten, nicht selten auch zum Nachteil von eingesetzten Polizeibeamten".
Aber auch bei Anhängern des FCE könne es zu Überreaktionen kommen. Hintergrund ist unter anderem der Zaunfahnen-Raub im November 2025. Laut dem Landratsamt vermuten einige Aue-Ultras, dass Cottbus-Fans dahinterstecken. Das könnte die Stimmung weiter anheizen.
Fakt ist: Das Spiel wird für beide Mannschaften hochemotional. Für Aue geht es um den Verbleib in der 3. Liga, Cottbus will aufsteigen.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg, Picture Point/Sven Sonntag