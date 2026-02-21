Aue gegen Cottbus: Sorge vor Gewalt-Eskalation! Behörden schlagen vor Ost-Derby Alarm

Aue - Bei diesem Ostderby könnte es ordentlich krachen! Am Sonntag empfängt der FC Erzgebirge Aue den Tabellenzweiten Energie Cottbus - ein hochemotionales Spiel. Unterdessen warnen die Behörden vor Ausschreitungen.

Zuletzt traf der FC Erzgebirge Aue im Rahmen der 3. Liga im Oktober 2024 auf Cottbus. Bei diesem Spiel wurde haufenweise Pyrotechnik gezündet. © picture point/Sven Sonntag

Das Landratsamt des Erzgebirgskreises hat mittlerweile eine "Allgemeinverfügung" erlassen. "Die Anhängerschaft beider Mannschaften verfügt nachweislich über ein hohes Gewaltpotenzial und pflegt ein traditionell rivalisierendes Verhältnis", heißt es darin.



Im Klartext: Die Behörden gehen davon aus, dass es zwischen den Fans ordentlich knallen könnte. Sie sprechen von einer "erhöhten Gewaltbereitschaft sowie Aggressivität der Fanlager".

Aus diesem Grund greifen am Sonntag von 11 bis 23 Uhr umfangreiche Verbote rund um das Stadion. So sind unter anderem Baseballschläger, Messer, Scheren und Pyrotechnik verboten. Auch Sturmhauben, Skimasken und Co. dürfen an diesem Tag nicht angezogen werden.

Der Grund: Die Polizei will Pyro-Chaoten schnell dingfest machen. Bei vergangenen Spielen hatten sich zahlreiche Fans vermummt und konnten so nicht identifiziert werden - das soll diesmal verhindert werden.