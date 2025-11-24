Fahnenklau bei Aue-Ultras! Verein hält sich mit Verweis auf Fanszene bedeckt
Aue - Das ist der Albtraum einer jeden Fanszene! Wie in Ultra-Kreisen kursiert, wurden die Führungsgruppen der Auer Ultras am Sonntagabend nach dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II. überfallen und dabei mehrere Zaunfahnen entwendet. Darunter sollen sich demnach die Banner der Erzbrigade, von Fialova Sbor und der Brigadejugend befinden.
Auf TAG24-Nachfrage bestätigte FC Erzgebirge Aues Pressesprecher Lars Töffling, dass das Thema intern bekannt sei, der Kumpelverein sich allerdings nicht vor der eigenen aktiven Fanszene öffentlich dazu äußern wird, da es sie in erster Linie betrifft.
Denn die Konsequenzen, die dann vielleicht gezogen werden, könnten nicht ohne sein. Ein Zaunfahnendiebstahl gilt in der Fanszene als Worst-Case-Szenario.
Einige Fangruppen hatten sich in der Vergangenheit nach solchen Aktionen sogar selbst aufgelöst, so zum Beispiel im Jahr 2017 die beiden Chemnitzer-Ultragruppen "Ultra' Bande Karl-Marx-Stadt" und "Contra Cultura Chemnitz".
Bitter: Erst vorletzten Sonntag hatten Ultras aus ganz Deutschland gemeinsam in Leipzig für ihre Sache und gegen verschärfte Stadionregeln demonstriert.
Bereits mehrere Angriffe auf Aue-Fans in dieser Saison
Es wäre zudem nicht der erste Angriff auf Aue-Fans in dieser Saison. Nach dem Auswärtsspiel bei Energie Cottbus Mitte September waren Anhänger nahe der Abfahrt der A13 im sächsischen Thiendorf attackiert und Fanutensilien geraubt worden. Die Überfallenen wurden leicht verletzt.
Ende September gab es einen weiteren Angriff auf Auswärtsfahrer in Aachen. Diesmal waren ein Kleinbus und ein Auto Ziel der Attacke.
Im Juni dagegen hatten Chaoten, die dem Auer Fanspektrum zugeordnet werden, einen Überfall auf Gästefans beim B-Juniorenspiel zwischen Erzgebirge Aue und dem FSV Zwickau verübt.
Hierzu gab es im September eine groß angelegte Polizei-Razzia bei Aue-Ultras. 250 Beamte hatten in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz 43 Wohnungen im Erzgebirgskreis und im Landkreis Zwickau durchsucht.
