Fahnenklau bei Aue-Ultras! Verein hält sich mit Verweis auf Fanszene bedeckt

Aue - Das ist der Albtraum einer jeden Fanszene! Wie in Ultra-Kreisen kursiert, wurden die Führungsgruppen der Auer Ultras am Sonntagabend nach dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II. überfallen und dabei mehrere Zaunfahnen entwendet. Darunter sollen sich demnach die Banner der Erzbrigade, von Fialova Sbor und der Brigadejugend befinden.

Unter anderem der Banner der Erzbrigade soll bei dem Überfall entwendet worden sein. © picture point/Sven Sonntag

Auf TAG24-Nachfrage bestätigte FC Erzgebirge Aues Pressesprecher Lars Töffling, dass das Thema intern bekannt sei, der Kumpelverein sich allerdings nicht vor der eigenen aktiven Fanszene öffentlich dazu äußern wird, da es sie in erster Linie betrifft.

Denn die Konsequenzen, die dann vielleicht gezogen werden, könnten nicht ohne sein. Ein Zaunfahnendiebstahl gilt in der Fanszene als Worst-Case-Szenario.

Einige Fangruppen hatten sich in der Vergangenheit nach solchen Aktionen sogar selbst aufgelöst, so zum Beispiel im Jahr 2017 die beiden Chemnitzer-Ultragruppen "Ultra' Bande Karl-Marx-Stadt" und "Contra Cultura Chemnitz".

Bitter: Erst vorletzten Sonntag hatten Ultras aus ganz Deutschland gemeinsam in Leipzig für ihre Sache und gegen verschärfte Stadionregeln demonstriert.