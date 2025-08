Aue gegen Rostock: Polizei zieht Bilanz nach Ost-Kacher

Aue - Was für ein Saisonauftakt: 14.800 Zuschauer verfolgten am Sonntag im ausverkauften Erzgebirgsstadion das Ostderby - Erzgebirge Aue gegen Hansa Rostock , das mit einem torlosen Unentschieden endete. Laut Polizei blieb es trotz des heißen Spiels weitestgehend ruhig, dennoch sorgten einige Gästefans mit Pyrotechnik für Ärger.

Alles in Kürze

Das Erzgebirgsstadion war ausverkauft, laut Polizei reisten 1800 Fans aus Rockstock an. © picture point/Sven Sonntag

Die Anreise der 1800 Gästefans verlief nach Polizeiangaben größtenteils ohne Probleme. Die Rostock-Fans waren überwiegend mit Autos oder Kleinbussen ins Erzgebirge gefahren.

Einziger Vorfall: Am A72-Parkplatz "Am Mühlbachtal" machten einige Rostock-Anhänger eine Pause. Als sie weiterfahren wollten, stellten sich ihnen drei Fahrzeuge in den Weg. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung.

Zudem wollten die Beamten ein Auto der Gästefans kontrollieren. Ein 28-jähriger Deutscher widersetzte sich allerdings der Kontrolle - er bekam eine Anzeige.

Anschließend begleitete die Polizei einen Konvoi von rund 120 Fahrzeugen von der Autobahn zu den Stadionparkplätzen. "Der Fußmarsch der so angereisten etwa 500 Fans zum Stadion wurde dann noch durch Polizeikräfte abgesichert", heißt es von der Polizei.