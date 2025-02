Aue im Krisenmodus? Härtel fordert gegen Aachen den Befreiungsschlag!

Jens Härtel (55) will gegen Aachen den ersten Sieg unter seiner Regie beklatschen. © picture point/Sven Sonntag

Wo Aue in der Hinrunde von Sieg zu Sieg eilte und mit vier Siegen aus den ersten vier Partien einen Fabelstart hinlegte, droht nun der Fehlstart, wenn gegen Aachen nicht der erste Dreier eingefahren wird.

Die 3. Liga ist extrem eng, da entscheiden Nuancen - zuletzt jeweils gegen den FCE. "Das frustriert, weil alle drei Spiele hätten in unsere Richtung laufen können. Und nun stehst du da. Jeder brennt darauf, endlich den Dreier einzufahren. Egal, wie der Gegner heißt. Du musst das Momentum auf deine Seite ziehen, indem du auch mal in Führung gehst oder eine Schiedsrichterentscheidung in deine statt in die gegnerische Richtung geht", sagt Härtel.



Unter der Woche habe er viel Zug in den Trainingseinheiten gespürt.

Jetzt gilt es, das am Sonnabend auf den Platz zu bringen, gegen eine Alemannia, die den Veilchen im Hinspiel sprichwörtlich auf den Füßen stand und über den Platz mit Manndeckung und robuster Spielweise bearbeitet hatte.