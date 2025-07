Erzgebirge Aue auf großer Reise: Team-Betreuer Romeyke kümmert sich um alles

Wasserträger? Mitnichten! FCE-Mannschaftsbetreuer Thomas Romeyke (56) kümmert sich um alles. Er hat ein stressiges Wochenende vor sich. © picture point/Sven Sonntag

"Wir reisen aber nur mit leichtem Gepäck", verrät Romeyke, der sein Handwerk einst von Aues Kult-Zeugwart Bernd "Zimbo" Zimmermann beigebracht bekam.

"Die Jungs nehmen ihre Sachen fürs Training am Freitag und Spiel am Samstag in ihren Reisetaschen mit. Trainingsutensilien wie Hütchen und Stangen stellt Glenavon", berichtet Romeyke.

15 Uhr wird im Mourneview Park angestoßen und bereits um 3.30 Uhr erfolgt am Sonntag der Transfer nach Dublin, um den Flieger nach München zu nehmen und rechtzeitig im Trainingslager in Bad Gögging (vom 6. bis 11. Juli) anzukommen.

Zwischen Abpfiff und Abfahrt muss schnell mir nichts, dir nichts die durchgeschwitzte Kleidung gewaschen werden. "Auch das ist alles vor Ort mit Glenavon abzustimmen. Im Hinspiel haben wir das andersherum für sie auch gemacht", sagt Romeyke, der dabei immer die Uhr im Blick behält.

"So eine logistische Herausforderung ist etwas Neues, aber auch das bekommen wir mit Matthias Heidrich (Aues Sportchef/Anm. d. Red.) zusammen in der Organisation hin."