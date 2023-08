Aue-Kapitän Männel: "Gar nicht erst Zeit verschenken, sondern drei Punkte behalten"

Aue Kapitän Martin Männel (35) freut sich, dass es endlich wieder losgeht. Zum ersten Mal seit 2015 startet Aue mit einem Heimspiel in die Saison. © Picture Point/Gabor Krieg

Tags zuvor lag der Kumpelverein bei 7000 Eintrittskarten. "Da geht noch was", animierte Niko Vukancic (21) die Fans in einem Video, das der Verein in den sozialen Medien am Freitag gepostet hatte.



Dass die Veilchen, trotz der für viele Zuschauer unfreundlichen Anstoßzeit, nah dran sind, die Besucherzahl vom letztjährigen Heimspiel-Auftakt gegen Osnabrück (7775 Zuschauer) zu knacken, zeugt davon, wie sehr Lila-Weiß nach Fußball lechzt.

"Seit Jahren war es mit die anstrengendste Vorbereitung, die ich erlebt habe. Das war echt kräftezehrend", ist Männel mit Blick auf die vergangenen sechs Wochen froh, dass es wieder losgeht.

Aue bestritt acht Testspiele, davon sechs siegreich. Verloren gingen die Vergleiche mit Lok Leipzig (0:1) und dem 1. FC Köln (0:2). Gewonnen wurde u.a. das einzige Testspiel im eigenen Stadion gegen den polnischen Erstligisten Slask Breslau (2:1) sowie die Generalprobe bei Fortuna Düsseldorf (2:1).