Erzgebirge Aue: Männel bleibt Kapitän, dafür sind seine Stellvertreter neu

Aue - Martin Männel (35) bleibt auch in der kommenden Saison der Mannschaftskapitän von Erzgebirge Aue . Coach Pavel Dotchev (57) sprach dem 35-jährigen Torhüter erneut das Vertrauen aus und ernannte mit Marvin Stefaniak (28) sowie Boris Tashchy (30) zwei neue Stellvertreter. Sie ersetzen in dieser Funktion Dimitrij Nazarov (33) und Ulrich Taffertshofer (31), die beide den Verein im Sommer verließen.

Aue-Trainer Pavel Dotchev (57) spricht Torhüter Martin Männel (35) sein Vertrauen aus und ernennt ihn erneut zum Mannschaftskapitän. © imago/Kruczynski

"Martin Männel ist für mich in dieser Position unantastbar, denn er ist ein absoluter Führungsspieler und eine Identifikationsfigur. Marvin Stefaniak wollte ich mehr in die Pflicht nehmen und Boris Tashchy ist in der Mannschaft sehr beliebt, ein sympathischer und guter Fußballer", begründet Dotchev seine Entscheidung.



Seine Auswahl hatte sich ein Stück weit abgezeichnet, da Männel und Stefaniak auch in den Testspielen bereits die Binde trugen.

Männel geht als unangefochtene Nummer eins in die Saison. Stefaniak ist auf Linksaußen vorgesehen und Taschy als neuer Zehner ein Schlüsselspieler im Mittelfeld.

Die drei Führungsspieler gehören auch dem neuen Mannschaftsrat an, in den Dotchev zudem die Abwehrspieler Anthony Barylla (26) und den erst 21-jährigen Neuzugang Niko Vukancic berief.