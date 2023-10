16.10.2023 06:09 1.106 Aue kassiert bitteren Ausgleich in der Nachspielzeit: "Fühlt sich bisschen wie eine Niederlage an"

Der FC Erzgebirge Aue konnte die Partie gegen Köln am Samstagnachmittag in der zweiten Halbzeit zwar erst drehen, am Ende reichte es doch nur für einen Punkt.

Von Michael Thiele

Köln - Vor der Partie am Sportpark Höhenberg hätte Pavel Dotchev (58) den einen Zähler glatt unterschrieben. Hinterher fühlte sich das 2:2 (0:0) dagegen wie zwei verlorene Punkte an. Der FC Erzgebirge Aue schrammte knapp am zweiten Auswärtssieg vorbei. Mit einem Dreier wäre man dem Spitzentrio enger auf den Fersen geblieben. Marvin Stefaniak (Nummer 34) trifft zum 1:1-Ausgleich. © Picture Point/Gabor Krieg "So, wie das Spiel verlaufen ist, fühlt es sich ein bisschen wie eine Niederlage an", wusste Dotchev, dass man es verpasst hat, sich für ein richtig gutes Auswärtsspiel zu belohnen. Das war auch dem Umstand geschuldet, dass in der ersten Halbzeit beste Chancen vergeben wurden. Marcel Bär (31, 5.) schoss freistehend aus Nahdistanz über den Kasten. Boris Tashchy (30, 22.) traf die Latte. Die Veilchen hatten ihren Gegner ausgeguckt und Dotchev sich etwas überlegt, um Köln komplett den Zugriff auf das Spiel zu verwehren. "Es war nicht nur wichtig, die Stürmer im Griff zu haben, sondern die Innenverteidiger. Wir sind sie anders angelaufen, damit sie nicht diese präzisen Bälle in die Tiefe und Halbräume spielen konnten, denn dann ist es gegen Viktoria wahnsinnig schwer zu verteidigen", erklärt der 58-jährige Fußballlehrer, wie sich die Gäste das optische Übergewicht erarbeiteten. Aue machte das Spiel, Viktoria das Tor durch Luca Marseiler (26, 46.), nur 30 Sekunden nach Wiederanpfiff. Simon Handle (30, 56.) wurde wegen einer Abseitsstellung von Vorlagengeber Bryan Henning (28) zurückgepfiffen. "Wenn das 0:2 fällt, geht das Spiel weg", sagt Sportchef Matthias Heidrich (45). Ging es aber nicht und Aue legte, wie schon des Öfteren mit bedingt durch die Wechsel in der letzten halben Stunde noch eine Schippe drauf. FCE-Schlussmann Martin Männel kann das 2:2 in der Nachspielzeit nicht verhindern. © imago/Beautiful Sports Kölns André Becker ballt nach seinem späten Ausgleich die Fäuste. © imago/Beautiful Sports FCE-Coach Pavel Dotchev konnte's nicht fassen - der zweite Auswärtssieg war zum Greifen nah. © Picture Point / Gabor Krieg Nicht verloren, aber den möglichen Sieg noch aus der Hand gegeben: Die Veilchen waren in Köln im Zwiespalt der Gefühle. © Picture Point / Gabor Krieg Marvin Stefaniak (28, 70.) und Tim Danhof (26, 75.) drehten die Partie. Auch danach blieben die Veilchen die aktivere Mannschaft. Heidrich: "Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, waren gut in den Zweikämpfen, hatten gute Ballbesitzphasen und sind sehr stabil aufgetreten. Am Ende fehlten ein paar Minuten, um das Spiel über die Bühne zu bekommen." André Becker (27) vereitelte in der Nachspielzeit (90.+3.) den ersten Sieg einer Auer Mannschaft auf dem Kölner Höhenberg. Tabelle 3. Liga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SG Dynamo Dresden 11 18:10 25 2 SSV Jahn Regensburg 11 16:9 22 3 SSV Ulm 1846 11 17:14 20 4 FC Erzgebirge Aue 11 15:14 18 5 FC Viktoria Köln 1904 11 17:13 17 6 SC Preußen Münster 11 16:12 16 7 BV Borussia 09 Dortmund II 11 12:13 16 8 SpVgg Unterhaching 11 13:9 15 9 SV Sandhausen 1916 11 14:14 15 10 Rot-Weiss Essen 11 11:16 15 11 FC Ingolstadt 04 11 21:17 14 12 1. FC Saarbrücken 10 18:14 14 13 SC Verl 11 23:20 14 14 TSV 1860 München 11 12:11 14 15 Arminia Bielefeld 11 17:21 12 16 SV Waldhof Mannheim 11 15:19 12 17 VfB Lübeck 11 10:15 9 18 SC Freiburg II 10 8:16 8 19 Hallescher FC 10 14:23 8 20 MSV Duisburg 10 7:14 7 Die Tabelle der 3. Liga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Drittliga-Meister und steigt in die 2. Liga auf. Auch der Zweite steigt direkt auf. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Platz der 2. Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in der Liga.

