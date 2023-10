Bitter! Nach starker Aufholjagd verpasst Aue den Sieg gegen Köln nur knapp

Marvin Stefaniak (l.) schießt in der 70. Minute den Ausgleich und holt Aue zurück ins Spiel. © Picture Point / Gabor Krieg

Die Veilchen hatten die Partie am Samstag in der ersten Halbzeit fest im Griff, ließen aber beste Möglichkeiten ungenutzt. Marvin Stefaniak nahm einen tiefen Pass von Mirnes Pepic auf und sah, dass mit Boris Tashchy sowie Marcel Bär gleich zwei Mann am Fünfer in Position gelaufen waren.

Seine Eingabe verpasste Tashchy, wodurch Bär (5.) am langen Pfosten völlig freie Schussbahn hatte und nur noch einzuschieben brauchte, doch der Angreifer drosch die Vorlage drüber.

Aue drückte auf die Führung. Sean Seitz setzte sich auf seiner linken Seite gut durch und bediente Tashchy (22.), der im Nachsetzen von halbrechts zum Abschluss kam. Latte! Wer so mit seinen Chancen sündigt, wird bestraft.

Die zweite Halbzeit lief gerade erst eine halbe Minute, da nutzten die Gastgeber nach eigenem Einwurf das nachfolgende Durcheinander im Auer Strafraum aus und Luca Marseiler (46.) erzielte aus sieben Metern die Führung für brutal effektive Kölner.