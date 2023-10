Aue-Keeper Männel vor 500. Veilchen-Spiel: Das sagen die Trainer über ihn

Aue - Seit Sommer 2008 steht er im Tor des FC Erzgebirge Aue . Am Sonntagabend gegen den SSV Ulm bestreitet Martin Männel (35) sein 500. Punktspiel für die Veilchen. Und weil über den 35-Jährigen alles irgendwann einmal gesagt wurde, reden jetzt einige seiner Trainer. 15 hatte er in all den Jahren, Pavel Dotchev (58) nun zum dritten Mal.

Zum dritten Mal ist Pavel Dotchev (58, l.) Trainer von Martin Männel (35). Zusammen stiegen sie 2016 in die 2. Bundesliga auf. Jetzt kämpfen sie wieder darum. © imago/Kruczynski

Heiko Weber (58, bei seiner Verpflichtung am 27. Mai 2008): "Martin ist ein Riesentalent. Nicht von ungefähr steht er im Tor der U20. Ich bin mir sicher, dass er auch für uns eine feste und zuverlässige Größe wird."



Tommy Stipic (44): "In unserer gemeinsamen Zeit im Kampf um Klassenerhalt haben wir die wahren Stärken von Martin gesehen. Als Fußballer hatten wir in ihm einen Spieler mehr als der Gegner auf dem Platz. Als Mensch war er der Klebstoff zwischen unseren Reihen in nicht immer einfachen Zeiten. Und als Torwart hat er im finalen Spiel 2015 in Heidenheim sogar zum historischen 2:2 getroffen. Hätten wir damals die Liga gehalten, wäre ich bestimmt in der 1. Bundesliga gelandet und hätte ihn mitgenommen. Mehr gibt es über diese treue Seele und seine Qualität nicht zu sagen. Aue hat in Martin eine Person, von der man auf verschiedenen Ebenen und Weisen diesen Vereins-Mehrwert und Identifikation bekommt."



Rico Schmitt (55): "Martin Männel war, als er 2008 zu uns kam, ein für die damalige Zeit sehr moderner, mitspielender Torhüter, der eine herausragende Spielfähigkeit besitzt. Des Weiteren hat er sehr gute Reflexe und besitzt eine unwahrscheinliche Stärke im Eins gegen eins, was ihn mit seiner Intuition über die Jahre zu dem gemacht hat, was er ist, denn 500. Spiele für einen Verein, sprechen absolut für sich. Wir sind seinerzeit froh gewesen, dass es gelang, ihn trotz anderweitiger Offerten in Aue zu halten."

Pavel Dotchev (58): "Das ist ein Meilenstein und verdient höchsten Respekt. Trotz seines Alters (lacht), hat er diesen Spaß am Fußballspielen nicht verloren. Im Gegenteil! Ich kann mich an eine Szene im Training vor zwei, drei Wochen, vor einem wichtigen Spiel erinnern, als er lächelnd zu mir kam und sagte: 'Was will man mehr? Top Platz, Wetter top, Fußball ist das Beste, was uns passieren kann.'"

Dotchev weiter: "Ich kann das nur untermauern, Martin ist noch jung geblieben im Kopf, und topfit. Ich bin froh, dass er bei uns im Verein ist."