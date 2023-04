Aue-Keeper Männel will keinen Schönheitspreis, sondern Punkte

Auf ihn war zuletzt immer Verlass: Aues Keeper und Kapitän Martin Männel (35). © PICTURE POINT / S. Sonntag

Nach zuletzt drei Pleiten am Stück - zwei in der Meisterschaft und eine im Landespokal - wollen die Veilchen zurück auf ihrer Erfolgswelle der ersten Wochen in diesem Jahr. "Wir sind mal ausgerutscht und hingefallen, müssen aber wieder aufstehen", fordert Sportchef Matthias Heidrich eine Reaktion ein.

Eine ähnliche Ansage erging an die Mannschaft bereits nach dem blamablen Auftritt beim CFC. Das Ergebnis ist hinlänglich bekannt. Aue ging in Meppen zwei Mal in Führung, verspielte den Sieg aber in der Schlussviertelstunde durch zwei Aussetzer in der Defensive.

Stand die Abwehr in den ersten Spielen nach der Winterpause noch bombenfest, war sie zuletzt wieder auffallend anfällig. Kapitän Martin Männel (35) verhinderte mitunter Schlimmeres.

Er hielt im Derby in Zwickau (2:0) mit seinen Paraden die Null, was Garant für den Prestigesieg war. Auch gegen Essen (2:1) war er ein Faktor - und verhinderte in Chemnitz ein höheres Debakel.