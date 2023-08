Aue-Manager vertritt jetzt die Ostklubs beim DFB

Aue - Matthias Heidrich (45) ist kürzlich in den Ausschuss 3. Liga des DFB berufen worden. Erzgebirge Aues Sportchef und Manfred Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching, folgen auf Ronald Maul (SV Meppen) und Dynamo Dresdens ehemaligen Geschäftsführer Jürgen Wehlend, der bisher die Ostklubs vertrat.

Matthias Heidrich (45) kämpft jetzt beim DFB für die Interessen der Ostklubs. © picture point/Sven Sonntag

Damit zeichnet sich auch ab, worauf Heidrich bei seiner Gremienarbeit mit Wert legen möchte. "Ich finde es gut, dass auch ein Verein aus den ostdeutschen Bundesländern vertreten ist und man mit seiner Stimme die Themen und Prozesse proaktiv mitgestalten kann", sagt der 45-Jährige vom FC Erzgebirge Aue.



Eine Thematik, die auf den Nägeln brennt, sind die finanziellen Rahmenbedingungen. Zum einen klafft die Schere zwischen den Klubs in der DFL und der 3. Liga immer weiter auseinander.

Aue hat es 2022 im Zuge des Zweitliga-Abstiegs durch den Wegfall der Fernsehgelder in Höhe von rund zehn Millionen Euro schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Dazu kommen Drittligisten immer wieder in finanzielle Schwierigkeiten, wie zum Beispiel der mittlerweile abgestiegene FSV Zwickau.

Heidrich: "Es gilt weiter daran zu arbeiten das Produkt 3. Liga zu verbessern. Dazu gehört in meinen Augen zu schauen, was kann ich machen, um die Attraktivität zu erhöhen und eine bessere finanzielle Ausgestaltung zu erreichen." Hinzukommen organisatorische Fragen - ob ebenfalls der VAR eingeführt wird oder nicht?