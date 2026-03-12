Aue muss den Rotstift ansetzen! So stark sinkt der Etat beim Abstieg in die Regionalliga

Aue-Bad Schlema - Wie sehr muss Erzgebirge Aue bei Abstieg den Rotstift ansetzen? Der Kumpelverein befindet sich gerade in der Planung, die innerhalb der nächsten 14 Tage abgeschlossen sein soll, wie Präsident Thomas Schlesinger (53) auf Nachfrage erklärte.

Im Erzgebirgsstadion wird es - sollte nicht doch noch ein Wunder geschehen - in der kommenden Saison nur Viertliga-Fußball geben. © imago/eibner

Nicht bestätigen wollte der Klubchef dagegen die TAG24-Information, wonach intern Einsparungen in Höhe von teilweise bis zu 40 Prozent im Vergleich zum Drittliga-Etat diskutiert werden.

"Diese Zahlen sind aus der Luft gegriffen", erklärte Schlesinger auf Nachfrage. Sollten diese dennoch die Grundlage bilden, würde sich der Viertliga-Etat auf rund acht Millionen Euro belaufen, was in etwa einer Reduzierung um fünf Mio. Euro entspräche, basierend auf den angepeilten 13 Mio. Euro für einen Drittliga-Etat 2026/27.

Aue würde damit in der Regionalliga Nordost ganz vorne mitspielen.

"Wir sind erst dabei die Planungen vorzunehmen. Am Ende soll in jedem Fall ein Etat stehen, der die Möglichkeit offen lässt, sofort wieder aufzusteigen", so Schlesinger.

Er gehe auch davon aus, den Großteil der Sponsoren bei Abstieg zu halten, um die Etatplanung wirtschaftlich zu unterfüttern. Parallel werde man mit dem Erzgebirgskreis über eine Reduzierung der Stadionpacht reden. Schlesinger: "Wir haben derzeit Stadionkosten inklusive Pacht von 1,5 bis 1,7 Millionen Euro, von denen wir im Abstiegsfall runter müssen."