Ex-Auer Fandrich leidet mit: "Beschäftigt mich, wie der Verein binnen weniger Jahre im Niedergang begriffen ist"
Aue - Christoph Dabrowski (47) war die letzte Patrone, die der FC Erzgebirge im Abstiegskampf hatte. Keine Nachlader. Keine weiteren Transfers, außer der Leihe von Vincent Ocansey (25). Nix! Stand jetzt ist der Trainereffekt beim FC Erzgebirge mit zwei von 18 möglichen Zählern wirkungslos verpufft.
Zuletzt vier Niederlagen in Serie ließen im Lößnitztal noch mehr Hoffnungen zerplatzen. Schicht im Schacht? Einer, der sich sehr mit der aktuellen Lage beschäftigt und dem sie sichtlich nahe geht, ist Ex-Profi Clemens Fandrich (35).
"Ganz ehrlich? Wenn ich auf meine Gefühlslage schaue: Ich leide Woche für Woche mit. Jedes Spiel verfolge ich", sagt Fandrich, der beruflich zwischen Job in Sachsen und der zweiten Heimat Südfrankreich pendelt.
Zum 80. Vereinsjubiläum war der frühere defensive Mittelfeldmalocher (178 Zweitligaspiele für Aue) eingeladen und brachte gleich seinen dicken Kumpel, Ex-Veilchen Fabian "Foxer" Kalig (32) mit, der mangels Einladung als "Fandrich plus eins" durchging.
Sie waren beide Spieler, die verkörperten, was bundesweit das Bild eines FCE prägte, eines Vereins und einer Mannschaft, die Abstiegskampf kann und sich gegen die ganz großen im Haifischbecken Profifußball behauptet. Das übrigens ohne Starallüren.
In der Mixed-Zone winkte zum Beispiel ein "Fanne" nie ab oder stahl sich aus der Affäre.
Ex-Profi Fandrich: "Aue braucht schleunigst dieses Erfolgserlebnis"
Höhen und Tiefen, er hat beides mitgemacht - bis zum Zweitligaabstieg 2022. Wie man sich im Schacht jetzt fühlt, er weiß es ganz genau, weil ihm der Verein am Herzen liegt.
"Das 1860-Spiel (1:2/d. Red.) haben Fabian Kalig, Philipp Riese, Jan Hochscheidt und ich zusammen angeschaut. Es beschäftigt mich, wie der Verein binnen weniger Jahre im Niedergang begriffen ist. Man sollte die Entscheidungen analysieren und auch hinterfragen", meint der erfahrene Ex-Profi. Ob er noch Hoffnung auf den Klassenerhalt hat, wollte TAG24 wissen.
"Ich kann mich noch gut daran erinnern, als uns Domenico Tedesco (40) im März 2017 übernahm. Wir waren sportlich und mental wahrscheinlich noch mehr am Boden, als es jetzt diese Mannschaft zum Trainerwechsel im Februar war. Er hat es damals geschafft, uns mental mitzureißen. Der Sieg im ersten Spiel gab uns das Selbstvertrauen zurück, wir haben eine Serie gestartet und die Klasse gehalten. Aue braucht schleunigst dieses Erfolgserlebnis, damit noch die Chance auf eine Trendwende besteht - denn andernfalls nagt es langsam am Selbstvertrauen", drückt Fandrich seinen Veilchen am Sonnabend gegen Rot-Weiss Essen die Daumen.
Für ihn selbst war die Hafenstraße nach seinem Wechsel aus Aue die letzte Profistation. Sein Trainer 2022/23 bei RWE: Christoph Dabrowski.
Titelfoto: imago/eibner