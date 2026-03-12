Ex-Auer Fandrich leidet mit: "Beschäftigt mich, wie der Verein binnen weniger Jahre im Niedergang begriffen ist"

Aue - Christoph Dabrowski (47) war die letzte Patrone, die der FC Erzgebirge im Abstiegskampf hatte. Keine Nachlader. Keine weiteren Transfers, außer der Leihe von Vincent Ocansey (25). Nix! Stand jetzt ist der Trainereffekt beim FC Erzgebirge mit zwei von 18 möglichen Zählern wirkungslos verpufft.

Unter Christoph Dabrowski (47, l.) hatte Clemens Fandrich (35) in Essen gespielt. © IMAGO/Köhn

Zuletzt vier Niederlagen in Serie ließen im Lößnitztal noch mehr Hoffnungen zerplatzen. Schicht im Schacht? Einer, der sich sehr mit der aktuellen Lage beschäftigt und dem sie sichtlich nahe geht, ist Ex-Profi Clemens Fandrich (35).

"Ganz ehrlich? Wenn ich auf meine Gefühlslage schaue: Ich leide Woche für Woche mit. Jedes Spiel verfolge ich", sagt Fandrich, der beruflich zwischen Job in Sachsen und der zweiten Heimat Südfrankreich pendelt.

Zum 80. Vereinsjubiläum war der frühere defensive Mittelfeldmalocher (178 Zweitligaspiele für Aue) eingeladen und brachte gleich seinen dicken Kumpel, Ex-Veilchen Fabian "Foxer" Kalig (32) mit, der mangels Einladung als "Fandrich plus eins" durchging.

Sie waren beide Spieler, die verkörperten, was bundesweit das Bild eines FCE prägte, eines Vereins und einer Mannschaft, die Abstiegskampf kann und sich gegen die ganz großen im Haifischbecken Profifußball behauptet. Das übrigens ohne Starallüren.

In der Mixed-Zone winkte zum Beispiel ein "Fanne" nie ab oder stahl sich aus der Affäre.