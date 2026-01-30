Aue nach Havelse-Pleite in der Krise: Fans stellen Spieler auf dem Platz zur Rede

Hannover/Aue - Um Himmels Willen Erzgebirge Aue ! Die Härtel-Elf lässt am Freitagabend beim TSV Havelse drei wichtige Zähler liegen, weil man es nicht verstand nach der Pausenführung die Möglichkeiten zum 2:0 zu nutzen und stattdessen in Lethargie verfiel und dem Aufsteiger die Chancen gab, das Spiel zu drehen. Die nahmen die "Schlawiner", so der Spitzname des Tabellenvorletzten, an und fügten den Veilchen ein bitteres 1:3 (1:0) bei.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte lochte Jonah Fabisch (nicht im Bild) ein - 1:0 für Aue. © Picture Point/Gabor Krieg

Cheftrainer Jens Härtel zog alle Register. Martin Männel kehrte ins Tor zurück und vorne ließ er erstmals mit zwei Stürmern spielen, indem er Neuzugang Vincent Ocansey neben Marcel Bär beorderte.

Die Leihgabe von Arminia Bielefeld war sehr präsent, ließ sich immer wieder auch nach hinten fallen, machte Bälle fest und war im Angriff an den entscheidenden Aktionen der ersten Halbzeit beteiligt.

Mika Clausen, der in der Frühphase umgeknickt war und zur Pause verletzungsbedingt rausmusste, mit dem Ballgewinn in der eigenen Hälfte und im Zusammenspiel mit Fabisch fuhr er den Tempogegenstoß.

Sie verlagerten nach links zum bisher unauffälligen Marvin Stefaniak, der von Jamilu Collins gut hinterlaufen wurde, sodass der dann die Eingabe bringen konnte. Zentral war Ocansey (38.) gestartet, der allerdings den Tick zu früh war und Collins' Ball statt in den Lauf an die linke Hacke bekam.

Kurz vor der Pause setzten die Veilchen an der Eckfahne energisch nach und holten sich die Ecke. Die brachte Stefaniak nach innen, wo Ocansey die Defensive band und so dafür sorgte, dass der Ball zu Clausen durchkam. Fabisch (45.+.1) ging in Abnahme hinein und überwand Tom Opitz - 1:0.