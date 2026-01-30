Aue nach Havelse-Pleite in der Krise: Fans stellen Spieler auf dem Platz zur Rede
Hannover/Aue - Um Himmels Willen Erzgebirge Aue! Die Härtel-Elf lässt am Freitagabend beim TSV Havelse drei wichtige Zähler liegen, weil man es nicht verstand nach der Pausenführung die Möglichkeiten zum 2:0 zu nutzen und stattdessen in Lethargie verfiel und dem Aufsteiger die Chancen gab, das Spiel zu drehen. Die nahmen die "Schlawiner", so der Spitzname des Tabellenvorletzten, an und fügten den Veilchen ein bitteres 1:3 (1:0) bei.
Cheftrainer Jens Härtel zog alle Register. Martin Männel kehrte ins Tor zurück und vorne ließ er erstmals mit zwei Stürmern spielen, indem er Neuzugang Vincent Ocansey neben Marcel Bär beorderte.
Die Leihgabe von Arminia Bielefeld war sehr präsent, ließ sich immer wieder auch nach hinten fallen, machte Bälle fest und war im Angriff an den entscheidenden Aktionen der ersten Halbzeit beteiligt.
Mika Clausen, der in der Frühphase umgeknickt war und zur Pause verletzungsbedingt rausmusste, mit dem Ballgewinn in der eigenen Hälfte und im Zusammenspiel mit Fabisch fuhr er den Tempogegenstoß.
Sie verlagerten nach links zum bisher unauffälligen Marvin Stefaniak, der von Jamilu Collins gut hinterlaufen wurde, sodass der dann die Eingabe bringen konnte. Zentral war Ocansey (38.) gestartet, der allerdings den Tick zu früh war und Collins' Ball statt in den Lauf an die linke Hacke bekam.
Kurz vor der Pause setzten die Veilchen an der Eckfahne energisch nach und holten sich die Ecke. Die brachte Stefaniak nach innen, wo Ocansey die Defensive band und so dafür sorgte, dass der Ball zu Clausen durchkam. Fabisch (45.+.1) ging in Abnahme hinein und überwand Tom Opitz - 1:0.
Erzgebirge Aue vergeigt Pausenführung
Die so wichtige Führung in einem so wichtigen Spiel! Mit etwas Glück gelingt direkt nach der Pause der nächste Punch, als Opitz aus seinem Tor geeilt war, aber nicht entscheidend klärte. Bär (49.) bekam jedoch keine Chance ins verwaiste Tor zu schießen.
Luan Simnica (53.), der den angeschlagenen Clausen ersetzte, hatte die nächste dicke Gelegenheit und traf links daneben.Bei den schwierigen Bodenverhältnissen wäre das zweite Tor Balsam fürs Auer Nervenkostüm gewesen.
Wie emotional alle im Veilchen-Lager mitgingen, zeigte sich auch auf der Trainerbank, wo Sportchef Michael Tarnat nach einem vermeintlichen Fabisch-Foul kurz mit Havelse-Coach Samir Ferchichi das "Ferngespräch" zwischen den Coaching-Zonen suchte und von Referee Cengiz Kabalakli Gelb sah.
Etwas von der Energie der Verantwortlichen an der Seitenlinie hätte Aue auch auf dem Feld weiter gut zu Gesicht gestanden. Man verfiel in Passivität und ließ die Hausherren gewähren. Die sagten Danke und glichen über Nassim Boujellab (74.) im Gewühl aus.
Bitter! Aue muss sich mit 1:3 geschlagen geben
Wie konnte Lila-Weiß einen an und für sich komplett biederen Gegner nur so zurück in die Partrie kommen lassen?
Da tat einem Härtel schon leid, erst recht bei solchen handwerklichen Fehlern, wie von Simnica, der erst im Vorwärtsgang den Ball verlor, dann hinten im Strafraum nicht richtig klärte und Havelse die Führung durch Lorenzo Paldino (81.) auf dem Silbertablett servierte.
Robin Müller (90.+6.) konterte komplett aufgerückte Gäste aus. Die Erkenntnis vom Freitagabend: Mit solch einer zweiten Halbzeit hältst du nicht die Klasse!
Die Spieler wurden danach von ihren aufgebrachten Fans auf dem Platz zur Rede gestellt.
Aufgebrachte Fans stellen Spieler auf dem Platz zur Rede:
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg