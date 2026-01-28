Lange Sperre für Malone nach Brutalo-Foul: Holt Aue jetzt noch einen Innenverteidiger?

Aue - Der FC Erzgebirge Aue muss die nächsten Wochen ohne Innenverteidiger Ryan Malone (33) auskommen. Wie der Kumpelverein auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen den TSV Havelse bekannt gab, erhielt der 33-Jährige für seine Rote Karte nach dem brutalen Foul gegen den Ulmer Mirnes Pepic (30) vom DFB eine Sperre für drei Spiele.

Platzverweis! Vom Schiedsrichter gab es am Samstag die Rote Karte für Aue-Spieler Ryan Malone (33). © picture point/Sven Sonntag

Weil Erik Majetschak (25) nach seiner Verletzung aus dem Rostock-Spiel weiterhin ausfällt, engt das die Optionen fürs nächste Sechs-Punkte-Spiel im Tabellenkeller extrem ein. "So viele Möglichkeiten haben wir nicht. Anthony Barylla (28) ist der einzige, der diese Position spielen kann und wird auf jeden Fall auf dem Platz stehen", erklärte Cheftrainer Jens Härtel (56) auf Nachfrage.

Passieren darf jetzt personell nichts mehr, denn einzig Eric Uhlmann (23) könnte sonst noch hinten in die Abwehrzentrale hineinrücken. Allerdings droht diesem mit neun gelben Karten auch bereits die nächste Sperre. Nicht viel besser sieht es bei Tristan Zobel (22) und auch perspektivisch Majetschak aus, die beide mit vier gelben Karten ebenfalls angezählt sind.

Zuletzt lag das Hauptaugenmerk bei Neuzugängen vorrangig im offensiven Bereich. In Stürmer Vincent Ocansey (25) konnte hier auch der erste Neuzugang vermeldet werden. Aufgrund der sich ergebenden Engpässe im Defensivverbund scheint sich der Fokus erweitert zu haben.