Dynamos Oehmichen war auch Kandidat: Aue verstärkt sich mit diesem Zweitliga-Stürmer
Aue-Bad Schlema - Der FC Erzgebirge Aue hat den ersten Winter-Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Wie die Veilchen am Dienstagvormittag bestätigten, wechselt Stürmer Vincent Ocansey (25) bis Sommer auf Leihbasis von Arminia Bielefeld ins Lößnitztal.
"Wir brauchen vor allem in der Offensive Impulse, Optionen und Wucht", erklärt Sport-Geschäftsführer Michael Tarnat (56) zur Verpflichtung des 1,93 Meter großen Angreifers. Ocansey gilt als fleißig, laufstark und Teamplayer. Ob er ein Knipser ist, bleibt die große Frage.
Der 25-jährige Deutsch-Ghanaer kam in der Hinrunde sieben Mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz, stand dabei allerdings nur 41 Minuten auf dem Feld.
Des Weiteren absolvierte er für die Zweitvertretung der Ostwestfalen fünf Einsätze in der Oberliga Westfalen, wobei ihm zwei Tore und eine Vorlage gelangen.
Dass Aue in der Offensive zwingend handeln muss, verdeutlicht ein Blick auf die Tabelle.
Aue muss alle Hebel in Bewegung setzen
Chancen erspielt sich die Härtel-Elf zuhauf. Woran es immer wieder krankt, ist die Ausbeute.
Nur 24 erzielte Tore sind der zweitschlechteste Wert aller 20 Drittligisten. Coach Jens Härtel (56) hatte Anfang Januar einen Angreifer als Bär-Backup sowie einen Hybridspieler für die Außenbahn als die Suchprofile für die Wintertransferperiode benannt.
Nach TAG24-Infos war in diesem Zusammenhang auch Jonas Oehmichen (21) von Dynamo Dresden auf dem Zettel von Tarnat und Co. Oehmichen gilt in Elbflorenz als Wechselkandidat. Allerdings bekamen die Veilchen, wie es aus gut informierten Kreisen heißt, eine Absage.
Fakt ist: Aue muss bis zum Transferschluss am 2. Februar versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Der sich anbahnende Abgang von Boris Tashchy (32) würde finanziellen Spielraum schaffen. Wie groß der ist, hängt davon ab, ob der FCE eine Abfindung als Wegegeld mitgeben muss.
Ein Interessent für den 32-Jährigen soll wohl aus der 3. Liga kommen.
Titelfoto: FCE