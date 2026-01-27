Dynamos Oehmichen war auch Kandidat: Aue verstärkt sich mit diesem Zweitliga-Stürmer

Aue-Bad Schlema - Der FC Erzgebirge Aue hat den ersten Winter-Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Wie die Veilchen am Dienstagvormittag bestätigten, wechselt Stürmer Vincent Ocansey (25) bis Sommer auf Leihbasis von Arminia Bielefeld ins Lößnitztal.

Vincent Ocansey (25) kommt bis Saisonende von Arminia Bielefeld zu den Veilchen. © FCE

"Wir brauchen vor allem in der Offensive Impulse, Optionen und Wucht", erklärt Sport-Geschäftsführer Michael Tarnat (56) zur Verpflichtung des 1,93 Meter großen Angreifers. Ocansey gilt als fleißig, laufstark und Teamplayer. Ob er ein Knipser ist, bleibt die große Frage.

Der 25-jährige Deutsch-Ghanaer kam in der Hinrunde sieben Mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz, stand dabei allerdings nur 41 Minuten auf dem Feld.

Des Weiteren absolvierte er für die Zweitvertretung der Ostwestfalen fünf Einsätze in der Oberliga Westfalen, wobei ihm zwei Tore und eine Vorlage gelangen.

Dass Aue in der Offensive zwingend handeln muss, verdeutlicht ein Blick auf die Tabelle.