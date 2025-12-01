Aue-Profi auf Weihnachtsmarkt beleidigt: Spielerfrau meldet sich mit emotionalen Worten

Aue - Adventszeit ist die Zeit, um zur Besinnung zu kommen. Zu der sollten auch diejenigen kommen, die der Meinung sind, einen Fußballprofi vor seiner Familie auf dem Weihnachtsmarkt anzupöbeln, eben nur, weil er seinem Job nachgeht. So geschehen bei Marvin Stefaniak (30), Mittelfeldspieler von Erzgebirge Aue .

Aue-Spieler Marvin Stefaniak (30) wurde auf einem Weihnachtsmarkt angepöbelt. © picture point/Sven Sonntag

Der war mit seiner Familie am ersten Advent auf dem Weihnachtsmarkt und musste sich übelste Beschimpfungen anhören, wie am Sonntagabend auf Instagram publik wurde.

"1. Advent, Beginn der Weihnachtszeit. Wir wollten heute einfach nur als Familie über den Weihnachtsmarkt schlendern - warme Lichter, der Duft von gebrannten Mandeln, strahlende Kinderaugen. Ein Moment, in dem die Welt kurz stillstehen darf. Doch diese Stille wurde zerstört. Weil manche Menschen glauben, sie hätten das Recht, Marvin zu beleidigen - nur weil er Fußballer ist. Vor unseren Kindern. Mit Worten, die man niemals jemandem ins Gesicht sagen sollte. Schon gar nicht in einem Moment, der uns heilig ist", schrieb seine Frau Michaela in ihrer Story. Unterlegt ist der erste Post mit einem Bild vom Wilsdruffer Lichterfest.

Weiter heißt es: "Nicht der Sport steht da im Vordergrund, sondern pure Respektlosigkeit. Menschen vergessen, dass hinter einem Spieler ein Vater steht, ein Ehemann, ein Mensch mit Gefühlen. Dass wir als Familie auch einfach nur leben wollen, ohne ständig bewertet oder angefeindet zu werden."