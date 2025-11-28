Auer Sechs-Punkte-Spiel mit großen personellen Problemen

Aue - Jens Härtel (56) hat das Auswärtsspiel am Freitag gegen den Tabellennachbarn SV Wehen Wiesbaden zum "Sechs-Punkte-Spiel" auserkoren. Ausgerechnet vor diesem wichtigen Spiel fallen beim FC Erzgebirge reihenweise die Spieler aus, sodass im schlimmsten Fall eine Rumpf-Elf auflaufen wird.

Marvin Stefaniak (30) zog sich in Verl einen Muskelfaserriss in der Wade zu. Zumindest für die Resevistenrolle könnte es am Freitag reichen. © picture point/Sven Sonntag

Ryan Malone (33) ist gesperrt. Julian Guttau (26, krank), Marvin Stefaniak (30, Muskelfaserriss in der Wade) und Mika Clausen (23, klagte gegen Stuttgart über Magen-Darm) waren bis Mittwoch noch nicht im Mannschaftstraining. Damit würde das Stammtrio im offensiven Mittelfeld und damit die komplette Kreativabteilung ausfallen. Maximilian Schmid (22) begann seinen Kreislauf mit Fahrradfahren wieder in Schwung zu bringen. Das sorgt bei Härtel für reichlich Fragezeichen.

Ein Comeback von Stefaniak, wenigstens als Einwechsler, scheint denkbar. Guttau fällt sicher aus, so Härtel. Bei Bär ist es eine Sache der Belastungssteuerung, weiß der erfahrene Fußballlehrer: "Er war lange weg, hatte zwei Kurzeinsätze und zuletzt Startelfeinsätze gegen Lok und Stuttgart. Das ist viel für ihn gewesen. Wir müssen schauen, wie er sich fühlt und ob es Sinn macht mitzufahren und von der Bank zu kommen."

Die ehesten Alternativen in der Offensive wären Julian Günther-Schmidt (31) und Ricky Bornschein (26). Auch Boris Tashchy (32) ist denkbar.