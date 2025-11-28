Auer Sechs-Punkte-Spiel mit großen personellen Problemen
Aue - Jens Härtel (56) hat das Auswärtsspiel am Freitag gegen den Tabellennachbarn SV Wehen Wiesbaden zum "Sechs-Punkte-Spiel" auserkoren. Ausgerechnet vor diesem wichtigen Spiel fallen beim FC Erzgebirge reihenweise die Spieler aus, sodass im schlimmsten Fall eine Rumpf-Elf auflaufen wird.
Ryan Malone (33) ist gesperrt. Julian Guttau (26, krank), Marvin Stefaniak (30, Muskelfaserriss in der Wade) und Mika Clausen (23, klagte gegen Stuttgart über Magen-Darm) waren bis Mittwoch noch nicht im Mannschaftstraining. Damit würde das Stammtrio im offensiven Mittelfeld und damit die komplette Kreativabteilung ausfallen. Maximilian Schmid (22) begann seinen Kreislauf mit Fahrradfahren wieder in Schwung zu bringen. Das sorgt bei Härtel für reichlich Fragezeichen.
Ein Comeback von Stefaniak, wenigstens als Einwechsler, scheint denkbar. Guttau fällt sicher aus, so Härtel. Bei Bär ist es eine Sache der Belastungssteuerung, weiß der erfahrene Fußballlehrer: "Er war lange weg, hatte zwei Kurzeinsätze und zuletzt Startelfeinsätze gegen Lok und Stuttgart. Das ist viel für ihn gewesen. Wir müssen schauen, wie er sich fühlt und ob es Sinn macht mitzufahren und von der Bank zu kommen."
Die ehesten Alternativen in der Offensive wären Julian Günther-Schmidt (31) und Ricky Bornschein (26). Auch Boris Tashchy (32) ist denkbar.
Aue-Coach Härtel: "Wäre überragend, wieder einen Dreier mitzunehmen"
Die ernste Personalsituation ist nicht die beste Voraussetzung, um endlich wieder über den Strich zu kommen. Härtel: "Es wäre schon überragend, wieder einen Dreier mitzunehmen. Die Partie ist ein 'Sechs-Punkte-Spiel. Für uns ist es total wichtig, etwas aus Wiesbaden mitzunehmen."
Die Begegnung in der hessischen Landeshauptstadt ist auch Spiel eins nach dem großangelegten Fahnenklau bei Aues aktiver Fanszene. Es wird interessant sein, zu sehen, wie sich der Support gestaltet und hinter welchen Bannern sich die Fans versammeln.
Wie in gut informierten Kreisen kolportiert wird, ist unter anderem die Zaunfahne der "Guerillas" nicht abhandengekommen.
