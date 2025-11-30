Aue kämpft gegen den Abstieg: Dieser Experte macht ihnen jetzt Mut

Aue - Wenn die Tabelle, wie so oft zitiert wird, nach dem zehnten Spieltag nicht mehr lügt, dann tut sie das drei Runden vor Ende der ersten Halbserie erst recht nicht mehr!

Fabian Klos (37) steht für "MagentaSport" als Experte an der Seitenlinie. (Archivbild) © Picture Point / Sven Sonntag

Erzgebirge Aue kassierte am Freitagabend bei Wehen Wiesbaden mit dem 1:3 (1:0) die siebte Niederlage und verharrt mit weiterhin nur 17 Zählern aus 16 Spielen auf dem ersten Abstiegsplatz.

Mut macht in der misslichen Lage die Meinung vom ehemaligen Bielefelder Kultstürmer Fabian Klos.

Der 37-jährige Ex-Profi kreuzte in seiner Karriere gleich elfmal die Klingen mit dem Schacht und agierte am Freitag bei "MagentaSport" als Experte.

Seine Analyse zum Auftritt der Veilchen, die die Halbzeitführung durch Julian Günther-Schmidt nach der Pause abgaben, fiel unter dem Strich optimistisch aus.

"Ich habe anhand der Leistung erkannt, dass die Mannschaft lebt, dass da Wille drin ist, dass sie es probieren. Sie haben viele Verletzte und wenige Optionen von der Bank. Daniel Scherning (Wehens Trainer/d. Red.) wechselt zwei Leute ein, die beide treffen. Aue hatte weniger Optionen draußen. Am Ende machte das heute den Unterschied", schätzte Klos ein.

Die Sätze kann man so unterschreiben. Mit Julian Guttau, Marvin Stefaniak und Marcel Bär fehlten nicht nur die drei Unterschiedsspieler in der Offensive, sondern auch mal fix eine Million Euro an Kaderwert oder anders ausgedrückt etwas mehr als ein Sechstel des kompletten Marktwertes der Lila-Weißen.