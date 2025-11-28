Erzgebirge Aue gibt im Kellerduell Führung aus der Hand

Wiesbaden - "Das wird ein Sechs-Punkte-Spiel", kündigte Aue-Coach Jens Härtel das Duell bei Wiesbaden Wehen in der Pressekonferenz an. Beide Mannschaften befinden sich mitten im Abstiegskampf. Vorerst können nur die Hessen am Freitagabend etwas aufatmen, sie gewinnen 3:1 (0:1) gegen die Gäste aus dem Erzgebirge .

Das anfängliche Führungstor für Aue war zeitgleich ein Befreiungsschuss von Julian Günther-Schmidt (2.v.r.). © Picture Point / Sven Sonntag

Das sowieso brisante Spiel wurde auch durch mehrere offensive Ausfälle beim Erzgebirge Aue erschwert. Marcel Bär (Belastungssteuerung) fehlte wie Ryan Malone (5. Gelbe), Marvin Stefaniak (Muskelfaserriss), Julian Guttau (erkrankt) und Maximilian Schmid standen Härtel gegen Wiesbaden nicht zur Verfügung.

Ein Lichtblick dagegen die Rückkehr von Mika Clausen, der zuletzt an Magen-Darm-Problemen laborierte. Sein Einsatz im offensiven Mittelfeld führte dazu, dass mit Boris Tashchy für Bär und Jannic Ehlers für Erik Weinhauer (Bank) nur zwei Wechsel in der Offensive vorgenommen werden mussten. Dazu ersetzte Jonah Fabisch den gelbgesperrten Malone.

Die Gastgeber starten mit einer frühen Chance. Moritz Flotho passt einen langen Ball steil zu Mittelfeldspieler Ryan Johansson, doch Aue-Keeper Männel klärte.

Nur wenige Minuten später folgte die erste Chance für Aue. Jonah Fabisch zog aus der Distanz ab. Sein erster Schuss wurde zwar geblockt, doch der Ball landete erneut beim 24-Jährigen. Er zielte auf das rechte untere Eck, aber Wiesbaden-Keeper Noah Brdar, der für den verletzten Florian Stritzel im Tor stand, lenkte die Kugel um den Pfosten.

Beide Mannschaften suchten vorsichtig nach der Lücke. Die fand ausgerechnet Julian Günther-Schmidt. Tashchy wurde auf dem Weg zum Tor zwar noch von Jordy Gillekens abgeräumt, aber der Ball gelangte zu Günther-Schmidt, der frei stand und sein langersehntes Debüt-Tor für die Veilchen schoss (17.).