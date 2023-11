Aue-Siegtorschütze Bär: "Nicht damit gerechnet, dass wir uns so schwertun würden"

Markranstädt - Erleichtert und überglücklich traten die Veilchen den Gang in die mit über 1000 Fans richtig gut gefüllte Gästekurve an. Sie konnten sich für den Einzug ins Viertelfinale des Sachsenpokals feiern lassen, wenngleich der Jubel nach dem quälenden 1:0 (0:0) bei Sechstligist SSV Markranstädt nicht ganz so überschwänglich ausfiel.