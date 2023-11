Stefaniak lobt Auer Zusammenhalt: "Jeder ist für jeden da"

Aue-Spieler Marvin Stefaniak (28) lobt den Zusammenhalt im Team. © picture point/Sven Sonntag

"Das ist eine Mannschaft! Jeder ist für jeden da. Letztes Jahr ist das nicht der Fall gewesen, aber dieses Jahr ist es definitiv so, dass jeder es dem anderen gönnt", bestätigt Marvin Stefaniak (28) den Eindruck, der sich nach außen hin darstellt.



Auf die Frage, wie das speziell gefördert wird, überlegt der Vizekapitän nicht lang und antwortet wie aus der Pistole geschossen: "Das ist eine Harmonie in der Mannschaft, weil die Chemie und die Hierarchie stimmen."

Dass jeder seinen Platz kennt und weiß, was zu tun ist, ist die Basis für künftige Erfolge. Gefragt nach seiner Einordnung in der internen Hierarchie braucht Torjäger Marcel Bär (31) nicht lange überlegen: "Ich versuche mich gut einzubringen, den jungen Spielern zu zeigen, wie das Geschäft funktioniert. Ich bin eher der ruhige Typ, aber wenn ich etwas zu sagen habe, haben die Jungs schon Respekt und nehmen das auch an. Ich bin aber kein Großmaul, weshalb ich Marvin recht gebe, die Chemie stimmt und die Struktur auch."

Und damit auch die Architektur, um darauf weitere Erfolge aufzubauen. Coach Pavel Dotchev (58) hatte vor der Dortmund-Partie das Ziel ausgegeben, sich bis zur Winterpause ordentlich Speck anzufuttern.

Vielleicht geht dann noch was in der Rückrunde. Zumal die Abstände, sieht man vom Spitzenduo Dynamo Dresden und Jahn Regensburg ab, gering sind.