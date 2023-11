Aues Stefaniak trotzt Last-Minute-Pleite: "Haben überragendes Spiel gemacht"

Aue - "In drei, vier Minuten verändert sich das komplette Spiel", brachte es ein sichtlich enttäuschter Marvin Stefaniak (28) nach dem 1:2 (0:0) gegen den SC Verl treffend auf den Punkt.

Marvin Stefaniak (28) war natürlich bedient, sah aber dennoch das Positive. © picture point/Sven Sonntag

Er hatte den FC Erzgebirge Aue in der 67. Minute in Führung gebracht und sah nach seiner Auswechslung von der Bank aus, wie ein fast schon sicher geglaubter Heimsieg in der Nachspielzeit komplett abgegeben wurde. Aue kassierte damit im Kampf um die vorderen Plätze einen herben Dämpfer.



"Ich glaube, dass wir es über 90 Minuten überragend gemacht haben, denn man darf nicht vergessen, was Verl für eine überragende Mannschaft ist. Sie sahen keinen Stich und fanden nicht ihre Lücken, die sie sonst immer bespielen. Und dann stehst du plötzlich mit leeren Händen da", resümierte Stefaniak.



Aue stand massiv im Mittelfeld und tat genau das, was gegen die beste Offensive der 3. Liga notwendig war. "Der Gegner machte das Zentrum sehr gut zu und war über die gesamten 90 Minuten sehr griffig", lobte Gästetrainer Alexander Ende (44) die Veilchen und schätzte sich angesichts der späten Tore von Maximilian Wolfram (90.) und Mael Corboz (90.+1.) als glücklicher Sieger.

"In der Nachspielzeit setzen wir den Lucky Punch", so Ende, der die "coole Kulisse" im Erzgebirgsstadion lobte.