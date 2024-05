Aue-Spieler Tashchy: "Verein entwickelt sich in die richtige Richtung!"

Aue - Es hat noch einmal schön gerummst im letzten Spiel der Saison für den FCE Aue . Boris Tashchy (30) war nicht nur der beste Auer im verlorenen Finale, er hat sich auch nichts bieten lassen - was seine Rangelei mit Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke (35) bewies. Doch auch der Ukrainer, der im Laufe der Saison immer wichtiger wurde, ist froh, dass jetzt erst einmal Pause ist.

"Ich bin stolz auf meine Mannschaft. 120 Minuten zu gehen ist nicht leicht. Mit ein bisschen Glück können wir das Spiel gewinnen, das Momentum war nicht auf unserer Seite", sprach er zum Beispiel den Freistoß von Maxi Thiel (31) an, der an den Pfosten klatschte.

Aue hat sich gewehrt, mehr war am Ende der langen Saison und mit zahlreichen personellen Ausfällen nicht drin. "Wir haben das erwartet, dass es so zur Sache geht. Das war ein Derby", so Tashchy.

"Wenn sich die beiden Größten auf dem Platz ein kleines Duell liefern, alles okay. Sie haben sich die Hand gegeben, beide Gelb bekommen", nahm Aues Sportchef Matthias Heidrich (46) die Kabbelei zwischen Kutschke und Tashchy locker zur Kenntnis.

Boris Tashchy (30) freut sich nach dem Derby auf die Saisonpause. © picture point/Sven Sonntag

Doch jetzt ist Pause, nach ihrem Feier-Trip nach "Malle" verschwinden die Profis in allen Himmelsrichtungen in den Urlaub. Relaxen, Beine hochlegen und die Seele baumeln lassen - das steht nach 43 Pflichtspielen in den nächsten Wochen im Vordergrund.

Tashchy stand in 37 von 38 Partien (2978 Minuten) in der Meisterschaft auf dem Rasen, erzielte drei Tore und gab acht Vorlagen. Er war vor allem als kluger Ballverteiler in vorderer Front immens wichtig für das Auer Spiel.

Er lachte: "Die Pause tut gut. Wir haben eine sehr gute Saison gespielt, jetzt sind die Akkus leer", sagte der 30-Jährige. "Wir sehen, der Verein entwickelt sich in die richtige Richtung, es macht Spaß. Die Pause tut wirklich gut, mit neuer Energie kommen wir dann zurück."

Am 26. Juni wird Trainer Pavel Dotchev (58) seinen Mannen wieder zum Training bitten.