Aue-Sportchef Heidrich: Keine Entschuldigung für späte Siege!

Der FC Erzgebirge Aue steckt mitten in einer englischen Woche. Am heutigen Mittwoch geht es gegen den SV Sandhausen, am Samstag gegen Lübeck.

Von Michael Thiele

Aue - Wechsel in der Startelf hatte Coach Pavel Dotchev (58) erst innerhalb der englischen Woche in Aussicht gestellt und ließ gegen Rot-Weiss Essen Taten folgen - Erzgebirge Aue ging mit exakt der gleichen Aufstellung ins Rennen wie in der letzten Partie im alten Jahr beim FC Ingolstadt. Dotchev ist kein Anhänger des Rotationsprinzips. Wird er am heutigen Mittwoch gegen den SV Sandhausen oder erst am Sonnabend gegen Lübeck von dieser Linie abrücken?

Niko Vukancic (3.v.l.) hat bereits neun Gelbe Karten kassiert, Marvin Stefaniak (Nummer 34) immerhin vier. © imago/eibner Gleich fünf Spieler sind von Sperren bedroht. Niko Vukancic (21) hat bereits neun Gelbe Karten gesammelt, Marco Schikora (29), Marvin Stefaniak (28), Tim Danhof (26) und Sean Seitz (21) stehen bei vier. "Ich gehe davon aus, dass wir eher gegen Ende der Woche rotieren werden", sagt Sportchef Matthias Heidrich (46). Für ihn ist die englische Woche eine, die vorwiegend auf der Autobahn stattfindet. Am Dienstagabend fuhr der 46-Jährige nach Lübeck, um die kommenden Gegner, den VfL und 1860 München, zu scouten. Am Mittwoch dann ging es gen Südwesten nach Sandhausen weiter, wo die nächsten Punkte her sollen. Der Sieg gegen Essen gibt Auftrieb und Selbstvertrauen. Auch weil die Veilchen im Nachgang Fortschritte gegenüber den vorangegangenen Partien sahen. FC Erzgebirge Aue Per Option: Sijaric bleibt bis 2025 in Aue! "Wir agieren mutiger und stehen in der Verteidigung höher, sodass der Gegner auch mal mehr ins Abseits läuft", sagt Kapitän Martin Männel (35).

Aue hat 10 Punkte mehr als vor einem Jahr

FCE-Sportchef Matthias Heidrich (l.) und Trainer Pavel Dotchev freuen sich nach dem späten Sieg gegen Essen. © picture point/Sven Sonntag Dieses taktische Mittel hatte Coach Dotchev beim Trainingsauftakt hervorgehoben, um dadurch auch die Zahl an gefährlichen Flanken aus dem Halbfeld zu minimieren. Männel: "Ich sehe, dass wir in der Winterpause einen Schritt nach vorne gemacht haben." Es geht voran - auch in der Tabelle, wo Aue die Lücke etwas kleiner werden ließ und zugleich ein Etappenziel erreicht hat. "Wir haben das Konto über die 30 Punkte ausgebaut, was ein wichtiger Aspekt ist", so Sportchef Heidrich, der sich zugleich darüber freute, dass gelang, was im letzten Heimspiel gegen Duisburg noch verpasst wurde: "Wir gewinnen. Vielleicht glücklich aufgrund des späten Zeitpunktes. Aber ich höre auf, mich für späte Siege zu entschuldigen. Das ist mir ziemlich egal." Aue steht nach 21 Spieltagen bei 31 Punkten. FC Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue: Bei Pepic platzt endlich der Knoten! "Vielleicht hat er jetzt Blut geleckt" Letzte Saison waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 21 Zähler ...