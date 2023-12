Bär macht's! Aue holt 1:1 in Ingolstadt

Martin Männel (2.v.l.) parierte noch den Linksschuss von Testroet (l.), doch Niko Vukancic (2.v.r.) fälscht den Ball unglücklich ins eigene Tor ab. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Hoher Besuch im Audi-Sportpark! Kult-Trainer Felix Magath gab sich die Ehre und verriet auf Nachfrage mit einem Augenzwinkern, dass er sehen wollte, was sein alter Schützling, FCE-Coach Pavel Dotchev (kennen sich aus den 1990ern beim Hamburger SV), von ihm gelernt habe. Er sah zunächst, dass Dotchev exakt die gleiche Elf aufs Feld schickte, die am Sonnabend das 0:3 in Mannheim verbockt hatte. Sozusagen war Wiedergutmachung angesagt.

Doch erstmal war Lila-Weiß hinten gefordert. Ingolstadt eigentlich mit ziemlich behäbigem Spielaufbau in der eigenen Hälfte, doch mit zwei tiefen Pässen kamen die Schanzer hinter die Kette und der Ball dann von rechts zentral zu Jannik Mause (12.), dem Anthony Barylla in höchster Not noch in die Parade fuhr. Das sollte ein Warnsignal sein, denn schon in Mannheim wurde die Außenbahn vor dem 0:1 zu einfach überspielt.

Insgesamt waren die Gastgeber den Tick aktiver und ließen Aue kaum einmal über die Mittellinie kommen, wirkliche Gefahr strahlten sie allerdings auch nicht aus, sodass es ein zähes Spiel war, dass sich vorrangig zwischen den Strafräumen abspielte.

Wenn Aue mal über Standards kommen konnte, wurden die zu ideenlos ausgeführt. Eine kurze Ecke zum Beispiel von Marvin Stefaniak zu Mirnes Pepic (33.) die Torauslinie entlang, wurde noch weit vor dem Fünfer geblockt. Die nachfolgende Ecke ging zurück zu Barylla, dessen flache Eingabe in die Spitze stecken blieb. Im Gegenzug konterte der FCI und blieb ebenfalls hängen.