Aue-Sportchef Heidrich sieht Veilchen gegen Halle in der Favoritenrolle

Aue - Heimspiel drei, Heimsieg drei? Für den Ostklassiker am Sonntag gegen den Halleschen FC sind schon mehr als 10.000 Tickets verkauft, das Erzgebirgsstadion wird so richtig schön voll werden. Und mit Ausnahme der Gästefans werden alle sehen wollen, wie sich der neue, der frische, der erfolgshungrige FC Erzgebirge Aue schlagen wird.

Das sehen aber nicht alle im Veilchen-Lager so. Maxi Thiel (30) hört sich sorgfältig die Sätze seines Sportchefs an und lacht: "Wenn der Manager etwas sagt, dann hat das immer Gewicht. Da sagt man als Spieler nicht, das sehe ich anders", grinst der 30-Jährige.

"Ich hoffe nicht, dass dieser Fakt etwas mit uns macht. Aber so das erste Mal in der Favoritenrolle ist dann gegen den HFC definitiv da", ergänzt der 45-Jährige.

"Das wird das erste Mal so sein, dass wir nicht der Underdog sind. Die Erwartungshaltung an uns zu Hause gegen Halle wird sein, dass wir das Spiel gewinnen", sagt Sportdirektor Matthias Heidrich (45).

Zwei Tore und ein Assist: Für Maximilian Thiel (30) ist die Saison auch persönlich hervorragend losgegangen. Klappt es gegen Halle mit dem nächsten Scorerpunkt? © IMAGO/Oryk Heist

"Ich weiß gar nicht, Favoritenrolle ist immer so eine schwierige Sache in der 3. Liga. Ich will uns nicht größer machen, als wir sind. Nach dem 4:1 gegen Sandhausen hat Halle auch den Anspruch, gegen uns konkurrenzfähig zu sein. Ich will dem 'Matze' nicht widersprechen, aber will die Rolle auch nicht übertreiben", so ein gut gelaunter Thiel.

Halle hat bis hierher zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Remis erzielt. Allerdings holten die Anhaltiner ihre sieben Zähler alle daheim, auswärts hat das Team von Ex-CFC-Trainer Sreto Ristic (47) noch nichts gerissen.

In Ingolstadt gab es eine derbe 0:4-Pleite, in Mannheim ein 2:3. Da kann Aue ansetzen.