Aue-Sportchef Heidrich will Konkurrenzkampf sehen!

Aue - Die Auszeit zwischen Weihnachten und Neujahr, für Sportchef Matthias Heidrich (46) ist sie nicht wirklich eine. Das Handy bleibt alles andere als stumm, obwohl der FC Erzgebirge in der Winterpause nicht zwingend auf dem Transfermarkt tätig werden muss.

Hat trotz der Pause viel zu tun: FCE-Sportdirektor Matthias Heidrich (46). Er sondiert den Markt, obwohl er nicht zwingende handeln muss. © picture point/Sven Sonntag

Gespräche über die Ausgestaltung des Kaders, Abgänge, Verstärkungen, Probespieler, finden dennoch statt. All das liegt auf Heidrichs Tisch.

"Bislang hat sich weder bei Zu- noch bei Abgängen etwas konkretisiert, aber wir werden uns dem nicht verschließen", so Heidrich, der noch offen ließ, ob in der Winterpause im Lößnitztal auch Probespieler zum Training stoßen.

Wenn Aue tätig wird, dann am ehesten in der Offensive, so der einhellige Tenor vor wenigen Wochen, als sich Coach Pavel Dotchev (58) und Heidrich von TAG24 nach potenziellen Verstärkungen gefragt, zu der Causa Neuzugänge äußerten.

Doch noch eine weitere Position könnte in den Fokus rücken, diesen Winter, allerspätestens wohl aber im Sommer. "Auf der Rechtsverteidigerposition haben wir mit Tim Danhof (26) nur eine Option, wenn Anthony Barylla (26), wie seit Saisonbeginn praktiziert, innen spielt. Franco Schädlich (19) benötigt noch etwas Zeit", erklärt Heidrich.

Dotchev zieht Barylla aufgrund seiner Spieleröffnung in der Innenverteidigung Erik Majetschak (23) und Steffen Nkansah (27) vor. Dadurch fehlt auf der rechten Abwehrseite eine zweite Option.