Aue-Sportchef Heidrich zur Kritik: "Einer muss den Kopf hinhalten und das bin ich!"

Aue - "Der Härtel kann gehen und Heidrich gleich mit!" So oder ähnlich lauteten Kommentare in den sozialen Medien nach dem verlorenen Finale im Landespokal gegen Lok Leipzig .

Müssen und wollen jetzt den Umschwung schaffen: Sportchef Matthias Heidrich (47, l.) und Trainer Jens Härtel (55). © picture point/Sven Sonntag

Der Auer Sportchef stand bzw. steht am Pranger. "Einer muss den Kopf hinhalten und das bin ich", sagt Matthias Heidrich (47) selbst dazu.

Er selbst ist in den Netzwerken nicht zu finden, kann das also alles nicht lesen.

"Aber ich bekomme so manches zugetragen. Das ist in der heutigen Zeit leider so, das ist beinahe ein rechtsfreier Raum, in dem jeder seinen Unmut loswerden kann. Kritik ist nach der Rückrunde zweifellos angebracht. Damit müssen wir leben und können auch damit umgehen", sagt der 47-Jährige.

Trotzig wirkt Heidrich nicht nach den Anfeindungen, er hat Verständnis für die Fans. Auch er ist mit Platz 13 und dem verpassten Endspielsieg nicht zufrieden.

"Ich bin der Sportchef, ich bin dafür verantwortlich, daher stelle ich mich auch. Die Rückrunde war nicht unser Anspruch, das ist auch mir trotz der vielen Verletzungen klar."