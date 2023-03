Aue-Stürmer Elias Huth über seine Zeit beim FSV Zwickau: "Ganz besonderes Jahr!"

Aue/Zwickau - Es war damals eine verrückte Saison vor drei Jahren. Die Spiele nach der Corona-Pause. Elias Huth (26) kann sich noch genau erinnern, als er leihweise für den FSV Zwickau stürmte und den Verein mit 14 Toren zum Klassenerhalt schoss. Am heutigen Dienstag kehrt er erstmals zurück in die GGZ-Arena - im Trikot des FC Erzgebirge Aue .

Beim FCE läuft es für Elias Huth (26) bisher noch nicht rund. © picture point/Sven Sonntag

"Wir waren schon mit sechs Punkten unterm Strich. Das verrückte 3:2 gegen Braunschweig mit zwei Toren in der Nachspielzeit, das 2:1 gegen Chemnitz und das 0:0 in Mannheim. Das war Wahnsinn und so etwas verbindet", strahlt er auch heute noch, wenn er zurückdenkt.

"Das war ein ganz besonderes Jahr. Es hat mich sportlich und charakterlich sehr geprägt", so der 26-Jährige.

Nach jener Saison musste er zu seinem Stammverein nach Kaiserslautern zurück. Dann wurde er nach Halle ausgeliehen und kehrte wieder auf den Betzenberg heim, um im Sommer im Erzgebirge zu landen.

Am heutigen Dienstag geht es für ihn und seine Veilchen nach Zwickau. Was glaubt er, wie er von den FSV-Fans empfangen wird? "Ich denke, dass ich nicht im Mittelpunkt stehen werde. Ich nehme mich da nicht wichtig. Das ist ein Derby. Da sollte das sportliche Spektakel im Vordergrund stehen. Da mache ich mir um meine Person nicht so viele Gedanken", bleibt er bescheiden.