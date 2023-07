Aue-Trainingslager beginnt: Darum fehlen drei Spieler

Aue - Gegen 15.30 Uhr am heutigen Sonntagnachmittag hat der FC Erzgebirge Aue sein Quartier in der Landessportschule Bad Blankenburg in Thüringen bezogen. Mit 23 Mann bereiten sich die Veilchen am Fuße des Thüringer Waldes bis Freitag auf die in drei Wochen startende Saison vor.