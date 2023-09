Aue trauert Bär-Chance nach: "Hätte uns Hoffnung gegeben"

Aue/Dresden - Aue hat es wieder getan: Der dritte Saisontreffer von Marcel Bär (31) in der Nachspielzeit war der achte Treffer in den letzten 15 Minuten. Dieses Mal war es beim 1:2 im Sachsenderby in Dresden allerdings nur der Anschlusstreffer. Er sorgte noch einmal für Spannung, für mehr aber nicht. Dabei hätte der Torschütze nach 13 Minuten das emotionsgeladene, laute Stadion stummschalten können.