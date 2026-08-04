Grünes Licht fürs Bezirksderby! FCE-Fans müssen bei Vorverkauf schnell sein

Aue - Das Bezirksderby zwischen dem Chemnitzer FC und Erzgebirge Aue kann wie geplant am 15. August um 16 Uhr über die Bühne gehen! Nachdem zuletzt in Medien über eine mögliche Terminverschiebung spekuliert wurde, erhielten die Klubs nun grünes Licht.

Der FCE erhält für seine Fans erneut um die 218 Karten. © Picture Point / Gabor Krieg

"Wir sind von der Polizei informiert worden, dass die Partie terminlich wie geplant stattfindet, sodass wir den Vorverkauf am Mittwoch beginnen", bestätigte FCE-Pressesprecher Lars Töffling auf TAG24-Nachfrage.

Am Mittwoch ab 10 Uhr startet der Verkauf der Gäste-Tickets. Das Kontingent bewegt sich im selben Bereich wie zum Sachsenpokal-Halbfinale im April, als der Schacht 2138 Karten erhielt.

Auch diesmal stehen ausschließlich Stehplatztickets zur Verfügung. Und es steht zu erwarten, dass diese ähnlich schnell vergriffen sind wie im Frühjahr, als der Vorverkauf nach nur 42 Minuten beendet war.

Die heißbegehrten Tickets sind zunächst ausschließlich für FCE-Mitglieder erhältlich. Im Fanshop am Erzgebirgsstadion erhält man zwei Tickets pro Mitgliedsausweis und darf pro Person maximal drei Ausweise vorzeigen. Über den Onlineshop sind zwei Karten pro Mitglied erhältlich.