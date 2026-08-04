Grünes Licht fürs Bezirksderby! FCE-Fans müssen bei Vorverkauf schnell sein
Aue - Das Bezirksderby zwischen dem Chemnitzer FC und Erzgebirge Aue kann wie geplant am 15. August um 16 Uhr über die Bühne gehen! Nachdem zuletzt in Medien über eine mögliche Terminverschiebung spekuliert wurde, erhielten die Klubs nun grünes Licht.
"Wir sind von der Polizei informiert worden, dass die Partie terminlich wie geplant stattfindet, sodass wir den Vorverkauf am Mittwoch beginnen", bestätigte FCE-Pressesprecher Lars Töffling auf TAG24-Nachfrage.
Am Mittwoch ab 10 Uhr startet der Verkauf der Gäste-Tickets. Das Kontingent bewegt sich im selben Bereich wie zum Sachsenpokal-Halbfinale im April, als der Schacht 2138 Karten erhielt.
Auch diesmal stehen ausschließlich Stehplatztickets zur Verfügung. Und es steht zu erwarten, dass diese ähnlich schnell vergriffen sind wie im Frühjahr, als der Vorverkauf nach nur 42 Minuten beendet war.
Die heißbegehrten Tickets sind zunächst ausschließlich für FCE-Mitglieder erhältlich. Im Fanshop am Erzgebirgsstadion erhält man zwei Tickets pro Mitgliedsausweis und darf pro Person maximal drei Ausweise vorzeigen. Über den Onlineshop sind zwei Karten pro Mitglied erhältlich.
Im Sachsenpokal setzte sich zuletzt Erzgebirge Aue durch
Ein Teil des Kontingents wird für organisierte Busreisen und offizielle Fanclubs reserviert. Dort erfolgte die Bestellung bereits über die Fanbetreuung.
Die Preise betragen 16 Euro zuzüglich einer Gebühr von einem Euro für Vollzahler und 13,50 Euro zuzüglich einem Euro ermäßigt.
Zuletzt trafen die beiden Vereine im Sachsenpokal-Halbfinale im April diesen Jahres im eins-Stadion an der Gellertstraße aufeinander. Der CFC musste eine herbe 2:0-Niederlage gegen die Veilchen einstecken. Der FCE zog ins Finale ein, gewann letztendlich gegen den Rivalen aus Zwickau den Pokal und konnte nach der desaströsen Saison zumindest ein wenig Wiedergutmachung leisten.
Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg