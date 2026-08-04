Aue-Coach Shubi sucht noch einen Neuzugang mit diesen Eigenschaften

Aue-Bad Schlema - FCE -Trainer Khvicha Shubitidze (51) hatte sich ein paar Spieltage Bedenkzeit erbeten, bis er sich ein Urteil bilden will, ob und wenn ja wo sich der Schacht nochmal personell verstärken wird. Vor dem BFC-Doppelpack gegen Dynamo am Donnerstag und Preussen am Sonntag bezog er auf TAG24-Nachfrage erneut Stellung.

FCE-Trainer Khvicha Shubitidze (2.v.l.) will zumindest die nächsten beiden Spiele mit dem aktuellen Kader angehen. Nach Verstärkungen sieht man sich aber um. © picture point/Sven Sonntag

"Gegen Tasmania Berlin habe ich noch keinen Handlungsbedarf gesehen, was die Mannschaft angeht, gegen Altglienicke wiederum hatte man gesehen, dass etwas die Körpergröße fehlt, weshalb es ein Wunsch von uns ist, etwas körperliche Größe oder Kopfballstärke dazuzuholen", erklärte "Shubi".

In besagter Partie gegen die VSG (3:3) zum Ligaauftakt hatte Aue in den Luftduellen im Sechzehner zu oft das Nachsehen und fing sich dadurch das 1:2 von John Anthony Brooks (33) sowie das 3:3 von Jonas Nietfeld (32).

Dazu halten die Veilchen nach wie vor für die Offensive Ausschau und beschäftigten sich zuletzt mit Angreifer Cedric Graf (26) vom VfB Auerbach.

Einen möglichen reinen Backup für Marcel Bär (34) suchen sie aber nicht, wie Shubitidze sagte, der zugleich auch betonte, dass sie im Lößnitztal gegenwärtig noch keinen Handlungsdruck verspüren.