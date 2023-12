Aue verzweifelt am Pfosten: Remis im letzten Heimspiel des Jahres

Aue - Doppeltes Alu-Pech verhindert einen Sieg im letzten Heimspiel 2023! Der FC Erzgebirge Aue trennt sich vor 7505 Zuschauern im Erzgebirgsstadion am Samstagabend mit 1:1 (1:0) von Kellerkind MSV Duisburg.

Großer Jubel nach 29 Minuten in Aue: Boris Tashchy trifft zum 1:0. © picture point/Sven Sonntag

Coach Pavel Dotchev, der wegen seiner Gelb-Rot-Sperre von seinem 'Co' Jörg Emmerich an der Seitenlinie vertreten wurde, schickte die erwartete Startelf ins Rennen.

Hieß: Marco Schikora kehrte nach Sperre in die Startelf zurück. Erik Majetschak rutschte dafür wieder auf die Ersatzbank.



Im Schacht hatten sie sich für die letzte Schicht herausgeputzt. Die Fanszene begeisterte mit einer schönen Weihnachtschoreo und die Veilchen legten auf dem Rasen sofort los. Die Anfangsviertelstunde ging klar an die Hausherren, die über Tim Danhof (14.) die erste Großchance verbuchten.



Auf der Gegenseite konterten die Zebras nach Auer Fehlabspiel im Mittelfeld über Sebastian Mai (22.), der aus über 20 Metern mit links einfach mal abzog. Martin Männel streckte sich und bekam tatsächlich noch die Finger an den Ball, sodass dieser nur an die Latte klatschte. Was für eine Parade!

Und auch die Veilchen bewiesen, dass sie nach Balleroberung richtig gut umschalten können. Diesmal verlor Mai an der Mittellinie die Kugel gegen Niko Vukancic, der energisch nachsetzte und mit einer Grätsche in den Lauf von Boris Tashchy (29.) steckte.

Der Ukrainer ließ sich von drei Duisburgern nicht vom Ball trennen und vollendete von halblinks ins rechte Eck. Da freute sich der gesperrte Dotchev hinter der Glasscheibe im VIP-Raum. Der 58-Jährige konnte überhaupt mit dem Auftritt in der ersten Halbzeit über weite Strecken zufrieden sein.