Härtels zwei Worte zum Unterschied zwischen Januar und jetzt in Aue: "Mehr Zeit!"

Die vielen Verletzten in der Rückrunde setzten auch Jens Härtel (56) mächtig zu. Am Ende half fast nur noch beten. © picture point/Sven Sonntag

Für ihn war es ab Januar nur ein Verwalten, nun kann er gestalten. "Ich kam, wir sind ins Camp geflogen, dort ging es mit den ersten kranken Spielern los. Ich hatte keine Zeit, großartig etwas mit der Mannschaft einzustudieren", erinnert sich der 56-Jährige.

Auf dem Zahnfleisch erreichte Aue das Ziel Klassenerhalt. Mehr war nicht drin. Nun stehen ihm knapp sechs Wochen zur Vorbereitung auf die neue Saison zur Verfügung.

"Die erste Woche nehmen wir, um gut anzukommen. Klar wollen wir auch schon paar Inhalte reinpacken. Ab nächste Woche wird es intensiver", so Härtel.

Am Ende jener Woche steht dann der Trip nach Nordirland an, von da geht es gleich ins Camp (6. bis 13. Juli) nach Bad Gögging. Das ist die wichtigste Woche in der Vorbereitung. "Da werden wir an vielen Schwerpunkten arbeiten."