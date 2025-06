Aue-Vorstand zu Abbruch bei B-Junioren: "Akt der Gewalt von verantwortungslosen Vollidioten"

Aue - Was ist nur beim FCE los? Im Stadion sind die Anhänger friedlich, außerhalb drehen vereinzelte Chaoten immer wieder durch. Der Abbruch des B-Junioren-Spiels am Samstag in der Landesliga zwischen Aue und dem FSV Zwickau in Beierfeld nach einem Überfall von etwa 50 Chaoten ist das aktuelle Beispiel. TAG24 hat dem Verein einen Fragenkatalog geschickt. Hier die Antworten des Vorstandes.